По их мнению, не стоит ожидать от серых поставок чудес

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Минпромторг снова расширил список товаров, разрешенных к параллельному импорту, и издание «Коммерсант» решило узнать у представителей российского бизнеса о перспективах подобного подхода. Журналисты опросили представителей крупных ритейлеров, интернет-магазинов и автодилеров, а также задали вопрос своим читателям: является ли параллельный импорт спасением? Результаты опроса читателей вы можете видеть на приведенных ниже скриншотах – мнение аудитории разделилось практически пополам, хотя нельзя исключить и вероятность накрутки с той или иной стороны. В архиве результаты опроса другие (преобладает вариант «нет» и голосов гораздо меньше).



Что же касается представителей бизнеса, большинство из них настроены скептически. Екатерина Ломакова, вице-президент по коммерческой деятельности компании «Азбука вкуса», считает, что параллельный импорт не сможет обеспечить доставку достаточного количества продукции, и, хотя российские компании смогут предложить потребителям привычный и любимый продукт, присутствовать он будет в весьма ограниченных количествах. А это неизбежно приведет к повышению цен, как, собственно, и сама перестройка логистических цепочек на окольные.

Александр Кнобель, руководитель Института международной экономики и финансов ВАВТ полагает, что серый импорт – это не панацея, и все проблемы российского рынка он не решит, но отдельным секторам экономики поможет, и, в целом, это нормальная мировая практика. Дмитрий Леонов же из «Руспродсоюза» опасается, что легализация параллельного импорта значительно увеличивает риски ввоза контрафакта, что негативно скажется как на репутации брендов, чью продукцию подделывают, так и на потребителях.



Денис Кондрашин, коммерческий директор сети «Золотое Яблоко» рассказал о трех, на его взгляд, главных недостатках параллельного импорта – это увеличение стоимости для конечного потребителя, отсутствие гарантий стабильности поставок и подрыв доверия клиентов к продуктам, ввезенным непонятно какими путями. Михаил Славинский, генеральный директор онлайн-ритейлера «Ситилинк», напомнил о «товарной яме» и ожидаемом снижении ассортимента цифровой и бытовой техники и электроники. Также он приоткрыл завесу тайны над дальнейшими планами компании: дистрибьютор договаривается о поставках с китайскими и турецкими брендами, в том числе ранее не представленными на отечественном рынке.

Не стоит ожидать прежних цен и прежнего ассортимента и на автомобильном рынке. Как сказал президент ассоциации автодилеров Вячеслав Зубарев, ни полную номенклатуру, ни такие же объемы, как ранее по официальным каналам, посредством параллельного импорта ввезти невозможно. Присутствуют проблемы и с запчастями – часть необходимых получить удается, но далеко не все, сроки поставок также увеличились в 1.5-3 раза.

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