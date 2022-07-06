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Как сообщает ТАСС, Банк России за последние полгода инициировал блокировку более 190 тысяч телефонных номеров, использующихся злоумышленниками в мошеннических целях, а также почти 3.5 тысячи интернет-ресурсов. Итого, за 6 месяцев 2022 года уже было заблокировано больше мошеннических номеров и сайтов, чем за все 12 месяцев 2021 года.
Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками различных банков и ведут с людьми диалог, пытаясь завладеть информацией, позволяющей им получить доступ к денежным средствам. Пресловутая «служба безопасности Сбербанка», представителями которой нередко называют себя злоумышленники, уже стала своеобразным интернет-мемом, особенно после того, как выяснилось, что звонит немалая часть подобных любителей легкой наживы из мест лишения свободы. Многие же из заблокированных интернет-ресурсов представляют из себя фишинговые копии сайтов крупных банков, ссылки на которые мошенники присылают в СМС-сообщениях или сообщениях в мессенджерах. К сожалению, полностью искоренить проблему телефонного и интернет-мошенничества невозможно: взамен заблокированных номеров и сайтов мгновенно возникают новые, уровень же финансовой грамотности значительной части российского населения оставляет желать лучшего – многие граждане, обращаясь в ту или иную фирму, даже не читают подписываемые документы.