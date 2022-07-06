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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Банк России заблокировал более 190 тысяч мошеннических номеров за последние полгода
А также около 3.5 тысяч интернет-ресурсов
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Как сообщает ТАСС, Банк России за последние полгода инициировал блокировку более 190 тысяч телефонных номеров, использующихся злоумышленниками в мошеннических целях, а также почти 3.5 тысячи интернет-ресурсов. Итого, за 6 месяцев 2022 года уже было заблокировано больше мошеннических номеров и сайтов, чем за все 12 месяцев 2021 года.

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Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками различных банков и ведут с людьми диалог, пытаясь завладеть информацией, позволяющей им получить доступ к денежным средствам. Пресловутая «служба безопасности Сбербанка», представителями которой нередко называют себя злоумышленники, уже стала своеобразным интернет-мемом, особенно после того, как выяснилось, что звонит немалая часть подобных любителей легкой наживы из мест лишения свободы. Многие же из заблокированных интернет-ресурсов представляют из себя фишинговые копии сайтов крупных банков, ссылки на которые мошенники присылают в СМС-сообщениях или сообщениях в мессенджерах. К сожалению, полностью искоренить проблему телефонного и интернет-мошенничества невозможно: взамен заблокированных номеров и сайтов мгновенно возникают новые, уровень же финансовой грамотности значительной части российского населения оставляет желать лучшего – многие граждане, обращаясь в ту или иную фирму, даже не читают подписываемые документы.

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#россия #мошенничество #мошенники #фишинг #телефонное мошенничество
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Сейчас обсуждают

Джанболатов Шамиль
18:19
Специально для помощи таким как ты написал статью: https://pikabu.ru/story/chipirovanie_teoriya_zagovorov_otvet_na_statyu_sayta_3dnewsru_i_pro_to_chto_voobshche_proiskhodit_chast_1_8813785?ysclid=l59q...
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
Каа
18:18
В статье про Астру Линукс талдычат, а она мало того что муриканская, так ещё и настолько тугая и недружественная (окромя незыблемой глюкавости), что хочется разбить нахрен всю технику.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
ахахах
18:16
вон статьи рассказывают
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
TOM_RUS
18:16
Давно читы стали вредоносным ПО?
Екатеринбуржцу ограничили свободу на 2,5 года за продажу читов и ботов в World of Tanks и World of Warships
Джанболатов Шамиль
18:15
Недавно открывал список лучших кулеров с Али, снеговик там был в середине, почему-то, даже несмотря на 6 тепловых трубок, видимо в данном случае количество не побеждает качество
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
Каа
18:15
ну рассказал бы хоть, что там с ОС, уровень доброжелательности к пользователю получше Окон 10 надеюсь?
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Сергей Боровой
18:14
такая же техника, что спиздили с самолета судного дня?
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
ахахах
18:12
мне чё верить я в оборонке 8 лет работал в своё время и понимаю что там за техника
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
NOFX
18:11
Автор совсем не владеет ситуацией похоже.
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
Джанболатов Шамиль
18:10
Что такое топдаун, с горизонтальным расположением вентилятора, имеете в виду, ну, такие - это для специфических задач типа для небольших корпусов и т.п. Хотя такие и хорошо охлаждают околосокетное про...
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
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