А также около 3.5 тысяч интернет-ресурсов

реклама

Как сообщает ТАСС, Банк России за последние полгода инициировал блокировку более 190 тысяч телефонных номеров, использующихся злоумышленниками в мошеннических целях, а также почти 3.5 тысячи интернет-ресурсов. Итого, за 6 месяцев 2022 года уже было заблокировано больше мошеннических номеров и сайтов, чем за все 12 месяцев 2021 года.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками различных банков и ведут с людьми диалог, пытаясь завладеть информацией, позволяющей им получить доступ к денежным средствам. Пресловутая «служба безопасности Сбербанка», представителями которой нередко называют себя злоумышленники, уже стала своеобразным интернет-мемом, особенно после того, как выяснилось, что звонит немалая часть подобных любителей легкой наживы из мест лишения свободы. Многие же из заблокированных интернет-ресурсов представляют из себя фишинговые копии сайтов крупных банков, ссылки на которые мошенники присылают в СМС-сообщениях или сообщениях в мессенджерах. К сожалению, полностью искоренить проблему телефонного и интернет-мошенничества невозможно: взамен заблокированных номеров и сайтов мгновенно возникают новые, уровень же финансовой грамотности значительной части российского населения оставляет желать лучшего – многие граждане, обращаясь в ту или иную фирму, даже не читают подписываемые документы.