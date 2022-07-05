Холдинг VK и «Сбер» ищут покупателя на службу доставки

реклама

Как пишет «The Bell», сразу несколько обладающих инсайдерской информацией источников сообщают о том, что группа компаний VK и «Сбер» планируют продать сервис доставки еды «Delivery Club» и уже ищут на него покупателя. Также, по имеющимся в настоящий момент у журналистов сведениям, интерес к подобного рода покупке проявляет «Яндекс», у которого есть собственная служба доставки продуктов – «Яндекс.Еда». Таким образом, если сделка состоится, фирма может получить в рассматриваемой отрасли российского рынка положение, близкое к монопольному.

Сообщается, что в настоящий момент идут переговоры – в качестве одного из вариантов компании могут обменяться своими проектами: «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» в обмен на «Delivery Club». Стоит отметить, что такая сделка не сможет состояться без одобрения антимонопольщиков, но, как отмечают эксперты, поскольку все участники имеют достаточно тесные связи с государством, скорее всего, в итоге будет найден вариант, который устроит все заинтересованные стороны.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Примечательно, что обе службы доставки, и «желтая», и «зеленая» в последние несколько месяцев серьезно подорвали доверие со стороны потребителей, и в обоих случаях – из-за утечки баз данных с персональными и другими чувствительными данными клиентов и курьеров. Специалисты по маркетингу полагают, что, если «Яндекс» все же получит «Delivery Club», одним из рассматриваемых сейчас вариантов может быть ребрендинг одного из сервисов и попытка абстрагироваться от допущенных в прошлом ошибок.