Компания уже начала рассылать клиентам уведомления

Российский оператор мобильной связи «Билайн» принял решение увеличить стоимость некоторых архивных тарифов примерно на 10% – она вырастет уже через 2 дня, с 6 июля. Компания уже рассылает пользователям уведомления о грядущем повышении цен, на вопрос журналистов же ее представители ответили, что регулярно пересматривают стоимость устаревших тарифов в зависимости от рыночной обстановки. Стоит отметить, что «Билайн» поступает умнее, чем «Tele 2» и увеличивает цены в рамках инфляции – упомянутый же оператор недавно привлек внимание СМИ, Минцифры и антимонопольщиков, попытавшись поднять стоимость части тарифных планов сразу на десятки процентов.

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По мнению экспертов, уровень конкуренции в отрасли мобильной связи и мобильного интернета в России сейчас можно охарактеризовать как довольно высокий, несмотря на то, что на рынке присутствуют всего несколько крупных компаний. Уровень цен на мобильную связь и беспроводной интернет в стране остается одним из самых низких в мире, что, впрочем, во многом связано со сравнительно низкой реальной покупательной способностью граждан, а не только с наличием на рынке конкуренции. Тем не менее, именно конкуренция выступает сдерживающим фактором – если бы не она, от резкого повышения цен на многие тарифы и услуги операторов удержало бы только государственное регулирование.