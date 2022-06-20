Сколько вложили донатеры, играющие в ПК версию - неизвестно

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Условно-бесплатная Action/RPG в стиле «hack and slash» Diablo Immortal сразу после выхода встретила шквал критики как со стороны рецензентов, так и со стороны простых игроков: проект оказался сильно заточенным под донат. Так, по подсчетам энтузиастов, полная прокачка и улучшение персонажа при помощи микротранзакций может стоить 110 000 долларов США. Тем не менее, похоже, что любителей мобильного гейминга негативные отзывы не остановили: если верить информации, полученной благодаря аналитическому ПО Appmagic, за первые две недели пользователи уже потратили более 24 миллионов долларов, причем без учета ПК-версии, исключительно на iOS и Android.

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Помимо этого, известно, что игру загрузили на мобильных устройствах не менее 8.5 миллионов раз – сама Blizzard ранее отчитывалась о более, чем 10 миллионах, но с учетом ПК-версии, так что заявлению компании, вероятно, можно верить. Больше всего выручки Diablo Immortal пока приносит в США и Южной Корее, а вот в Китае игра еще не вышла – релиз намечен на 23 июня. Что же касается пользовательских оценок проекта – они, несмотря на высокие финансовые показатели, крайне низкие: рейтинг Diablo Immortal на Metacritic составляет жалкие 0.3-0.4 балла из 10 возможных.