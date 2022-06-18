Такое же решение уже утвердили в Европейском союзе

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Группа американских сенаторов направила коллективное письмо к Министерству торговли США с просьбой утвердить разъем USB Type-C в качестве общепринятого стандарта зарядки для мобильных устройств – ранее аналогичное решение уже было принято Европейским союзом, причем в ЕС через несколько лет по USB Type-C должны будут заряжаться не только смартфоны и планшеты, но и умные колонки, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

Аргументация политиков совпадает с тезисами, принятыми во внимание регуляторами и властями Евросоюза – они заявляют о возможности снизить число электронных отходов, повысить удобство обращения с разными устройствами для пользователей и замедлить «запланированное устаревание» зарядных устройств. Авторы письма призывают к разработке плана перехода на новый стандарт и его дальнейшему общественному обсуждению. По информации сенаторов, средний американец использует три зарядных устройства, а когда старое ЗУ не подходит для нового смартфона – выбрасывает его. Таким образом, формируются дополнительные электронные отходы, которых можно было бы избежать.

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В настоящий момент единственным технологическим гигантом в США, принципиально не использующим в своих смартфонах стандарт USB Type-C, является компания Apple. Впрочем, по информации инсайдеров, «яблочные» уже начали тестировать iPhone с соответствующим разъемом – разумеется, фирма не хочет терять богатый европейский рынок.