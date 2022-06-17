Об этом сообщает компания Positive Technologies

реклама

Как ранее сообщалось в СМИ, медиа и соцсетях, утром 9 мая российский видеосервис Rutube подвергся мощной хакерской атаке, после чего был недоступен в течение нескольких суток, пока технические специалисты работали над восстановлением его функционирования. Сейчас же вскрываются любопытные детали – по данным фирмы Positive Technologies, помогавшей с устранением последствий взлома, злоумышленникам удалось получить доступ ко внутренней инфраструктуре Rutube еще в марте, но они ничем не выдавали себя, изучая систему защиты ресурса. Таким образом, служба безопасности сервиса ничего не заподозрила.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Сообщается, что операция по выводу из строя Rutube именно 9 мая выглядит спланированной заранее и рассчитанной на нанесение серьезного, долговременного урона – хакеры внимательно изучили инфраструктуру проекта, выделили виртуальные машины, ответственные за работоспособность сервиса, и вывели из строя именно их. При этом сотрудники сервиса отреагировали на атаку достаточно оперативно, изолировав еще доступные сервера при обнаружении первых признаков взлома, поэтому некоторую часть инфраструктуры Rutube удалось сохранить в рабочем состоянии. Впрочем, сервис в любом случае был бы восстановлен из резервных копий, которыми обладают практически все крупные проекты, байки же про «утерю исходных кодов», как выяснилось, оказались лишь байками.