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Как ранее сообщалось в СМИ, медиа и соцсетях, утром 9 мая российский видеосервис Rutube подвергся мощной хакерской атаке, после чего был недоступен в течение нескольких суток, пока технические специалисты работали над восстановлением его функционирования. Сейчас же вскрываются любопытные детали – по данным фирмы Positive Technologies, помогавшей с устранением последствий взлома, злоумышленникам удалось получить доступ ко внутренней инфраструктуре Rutube еще в марте, но они ничем не выдавали себя, изучая систему защиты ресурса. Таким образом, служба безопасности сервиса ничего не заподозрила.
Сообщается, что операция по выводу из строя Rutube именно 9 мая выглядит спланированной заранее и рассчитанной на нанесение серьезного, долговременного урона – хакеры внимательно изучили инфраструктуру проекта, выделили виртуальные машины, ответственные за работоспособность сервиса, и вывели из строя именно их. При этом сотрудники сервиса отреагировали на атаку достаточно оперативно, изолировав еще доступные сервера при обнаружении первых признаков взлома, поэтому некоторую часть инфраструктуры Rutube удалось сохранить в рабочем состоянии. Впрочем, сервис в любом случае был бы восстановлен из резервных копий, которыми обладают практически все крупные проекты, байки же про «утерю исходных кодов», как выяснилось, оказались лишь байками.