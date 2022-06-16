Похоже, что среди основных выгодоприобретателей - социальная сеть Вконтакте

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Глава российского Минцифры Максут Шадаев, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге экономическом форуме, сообщил об изменениях в структуре мобильного интернет-трафика за последние месяцы. По его словам, чемпионом по объему потребления трафика остается видеосервис Youtube – на него приходится около 18% от общего объема, если говорить о статистике топ-4 крупнейших российских операторов.

Одним из главных выгодоприобретателей от блокировки крупных зарубежных ресурсов оказалась российская соцсеть «Вконтакте» – связанный с ней поток данных возрос более, чем на треть. С долей в 10% «Вконтакте» занимает второе место по объему мобильного интернет-трафика в Рунете. Несколько упала популярность TikTok – с 12% до 9-10%, что же касается заблокированных в РФ соцсетей – если верить заявлению главы Минцифры, средствами для обхода блокировок для взаимодействия с ними пользуется только около 20% от прежнего числа пользователей. Впрочем, эксперты по информационной безопасности уже прокомментировали последнее заявление, подчеркнув, что точный процент узнать невозможно – некоторые методы обхода блокировок не позволяют операторам и провайдерам вычислить, какие именно ресурсы посещает клиент.

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Отметил министр и рост популярности мессенджера Telegram – его доля выросла более, чем в два раза, и сейчас на него приходится больше 6% от общего мобильного трафика. Другой мессенджер, WhatsApp, демонстрирует стабильные 2% – его доля не увеличилась, но и не уменьшилась за последние несколько месяцев.