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От переиздания культовой стратегии с элементами RPG, Warcraft III, получившего название Warcraft III: Reforged, ожидали многого, тем более, что и разработчики, компания Blizzard, обещали несметное количество улучшений. На практике же релиз игры оказался классическим воплощением поговорки «размах на рубль – удар на копейку». Серьезно переработаны в кампаниях были всего три миссии, также игра тормозила, изобиловала различными багами и была лишена рейтинговой системы и онлайновых профилей.
Здесь стоит вспомнить уже другую поговорку – «обещанного три года ждут». Хотя в нашем случае – два с половиной. Warcraft III: Reforged вышла 28 января 2020 года, в середине же 2022 разработчики наконец-то решили выпустить обновление, добавляющее в игру ладдер – в настоящий момент оно проходит закрытое тестирование. Помимо рейтинга, профилей и званий, а также системы онлайн-сезонов и улучшения подбора соперников, игра получит множество мелких корректировочных изменений в картах основных кампаний. Как сообщают разработчики, патч 1.33.0 – это первое из крупных дополнений, ожидающихся в 2022 году, и в ближайшие месяцы они расскажут о будущих новшествах больше. С учетом того, что Warcraft III: Reforged не получала крупных патчей уже достаточно давно, и поддержка игры в целом оставляла желать лучшего и производила впечатление обрывочной, это определенно хорошие новости для комьюнити.