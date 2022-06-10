Компания-разработчик Konami объявила о приостановке какой-либо деятельности на территории России.

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Как пишут «Спорт-Экспресс» и РБК, японская компания-разработчик компьютерных игр Konami отказалась обсуждать продление контракта с Российской Премьер-Лигой – высшим дивизионом отечественного футбольного первенства. Актуальный договор РПЛ с фирмой истек с завершением сезона 2021-2022, победителем которого стал футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. После этого Konami уведомила РПЛ об отказе продевать контракт и временной остановке любой коммерческой деятельности на территории России, включая партнерство с российскими бизнесами и организациями. Соответственно, в будущих играх серии eFootball (бывшая Pro Evolution Soccer) российские клубы не появятся.

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Причины решения Konami очевидны – с начала «специальной операции» РФ на территории Украины сотни компаний значительно сократили, приостановили или полностью прекратили какую-либо деятельность на территории страны. В качестве яркого примера можно привести сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Сначала она временно закрылась, а в дальнейшем решила полностью уйти из России – ее активы были выкуплены предпринимателем Александром Говором, ранее работавшим по франшизе «Макдоналдса» в Сибири.