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Акциям TSMC предрекают стремительный рост – до 50% за 12 месяцев
Покупать их рекомендуют 34 из 37 опрошенных Bloomberg экспертов
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Финансовые аналитики и эксперты предрекают акциям тайваньского производителя полупроводников TSMC стремительный рост – из опрошенных изданием Bloomberg 37 человек 34 считают приобретение ценных бумаг компании перспективным вложением. Несмотря на то, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире не способствует высокому спросу на компьютеры, ноутбуки, смартфоны и иную цифровую технику, большинство специалистов убеждены, что подешевевшие с начала года акции TSMC летом 2023 года будут торговаться на 40-50% дороже.

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Представители самой компании также настроены весьма оптимистично – они намерены увеличить годовую выручку не менее, чем на 30% против прошлогодних 26.5%. На передовые мощности TSMC, производящие продукцию по наиболее совершенным техпроцессам, в буквальном смысле выстраиваются очереди из клиентов – по мнению многих аналитиков, даже если фирма не ограничилась бы недавними повышениями цен и решила снова увеличить их на 10% в связи с ускорившейся инфляцией, это не повлияло бы на загрузку предприятий: все равно нашлись бы клиенты, готовые платить требуемую цену. Среди крупнейших называют Intel, AMD, NVIDIA и Apple, но ими список не ограничивается.

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#полупроводники #tsmc #акции #экономика
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Eisbrecher
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Ну да. Или мокрыми бумажными салфетками каждую бутылку обернуть. Я так напитки в морозилке охлаждаю).
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Anglesmith
15:09
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spiritofdoom
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Тогда, тебя налюбили с мощностью на алиэкспрессе, но суть сохранится. Если китайцы указали ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность 55Вт то охлаждать оно будет на 11Вт примерно. КПД блока питания-же тогда будет еще ниже...
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