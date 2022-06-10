Большая часть из них была связана с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр.

реклама

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование занимающейся кибербезопасностью компании RTM Group, в 2021 году в России было возбуждено не менее 954 уголовных дел, связанных с криптовалютами – на 40% больше, чем годом ранее. Большая часть преступления была связана с оборотом запрещенных веществ, отмыванием денежных средств и организацией нелегальных азартных игр, также фиксировались случаи использования злоумышленниками различных мошеннических схем.

Помимо уголовных разбирательств, встречались административные и гражданские дела: например, обращения в суд по поводу необоснованного обогащения при сделках с теми или иными коинами. Впрочем, российские суды чаще всего отказывали истцам в подобного рода делах, аргументируя это тем, что операции с криптовалютой входят в зону высокого риска. В соцсетях уже предположили, что большинство судей просто недостаточно квалифицированы в данной области, поэтому в «криптовалютных» исках необходимо привлечение дорогостоящих экспертов. Отметим и распространенное правонарушение – незаконное использование для майнинга электроэнергии. По таким делам за 2021 год было присуждено более 61 миллиона рублей штрафов.



Эксперт «Финам» Леонид Делицын подчеркивает, что сотрудники госучреждений и предприятий не имеют права использовать служебную электроэнергию в личных целях, включая майнинг криптовалют. Например, если работник тайно подключает к сети майнинг-ферму, в дальнейшем суд может взыскать средства за использованную сверх надобности электроэнергию. Что же касается высокой доли отказов судов в удовлетворении исковых требований в гражданских делах, ее прокомментировал управляющий RTM Group Евгений Царев. По его словам, в рассматриваемой отрасли судебная защита далеко не во всех категориях дел является эффективным способом восстановления нарушенных прав. Поэтому важно предпринимать различные меры предосторожности – например, проверять контрагентов и партнеров по сделкам, а также внимательно знакомиться с документами, включая договора с криптобиржами и их правила.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia -33% на RTX 3070 Gigabyte RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Солидарны с ним и многие другие юристы и эксперты по криптовалютному праву – в России соответствующая законодательная база только прорабатывается, и даже когда она будет утверждена, судам потребуется некоторое время, чтобы научиться с ней работать. Пока же эффективнее всего при сделках с биткоинами и альткоинами действует принцип «защити себя сам» – люди, не соблюдающие цифровую гигиену и не следующие принципам информационной безопасности, а также чрезмерно доверчивые, скорее потеряют на работе с криптовалютой денежные средства, чем приобретут.