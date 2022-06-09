Всего желающих уже больше десяти тысяч

реклама

Ранее мы неоднократно освещали утечку базы, содержащей персональные и иные чувствительные данные миллионов клиентов сервиса доставки продуктов «Яндекс.Еда» – среди примечательных моментов этой истории можно отметить появление интерактивной карты, иллюстрирующей слив, извинение со стороны компании без выплаты каких-либо компенсаций пострадавшим, а также смехотворный штраф в 60 тысяч рублей, который назначил «Яндекс.Еде» Замоскворецкий суд.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Разумеется, возмущенные пользователи сервиса, чьи данные стали доступны любым желающим, включая телефонных и интернет-мошенников, квартирных воров и иных злоумышленников, решили попытаться восстановить справедливость. В этом им помогают организации «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы», занимающияся защитой цифровых прав граждан и борьбой с интернет-цензурой. Ранее юристами «Роскомсвободы» был подан коллективных иск к «Яндекс.Еде» с участием 15 заявителей, каждый из которых требовал от компании возмещения морального вреда в размере 100 000 рублей. И сегодня организация сообщила в своем телеграм-канале, что к иску присоединились еще 728 граждан, общее же количество желающих уже значительно больше 10 тысяч. Если вы пострадали от утечки базы данных «Яндекс.Еды», то вы также можете заполнить заявление и присоединиться к коллективному иску – как считает адвокат Саркис Дарбинян, судебное решение в пользу потерпевших может повлиять на российский бизнес – он должен научиться ответственнее относиться к хранению персональных данных граждан.