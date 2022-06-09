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[Zero] За пост начислено вознаграждение
К коллективному иску против «Яндекс.Еды» присоединилось еще 728 граждан
Всего желающих уже больше десяти тысяч
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Ранее мы неоднократно освещали утечку базы, содержащей персональные и иные чувствительные данные миллионов клиентов сервиса доставки продуктов «Яндекс.Еда» – среди примечательных моментов этой истории можно отметить появление интерактивной карты, иллюстрирующей слив, извинение со стороны компании без выплаты каких-либо компенсаций пострадавшим, а также смехотворный штраф в 60 тысяч рублей, который назначил «Яндекс.Еде» Замоскворецкий суд.

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Разумеется, возмущенные пользователи сервиса, чьи данные стали доступны любым желающим, включая телефонных и интернет-мошенников, квартирных воров и иных злоумышленников, решили попытаться восстановить справедливость. В этом им помогают организации «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы», занимающияся защитой цифровых прав граждан и борьбой с интернет-цензурой. Ранее юристами «Роскомсвободы» был подан коллективных иск к «Яндекс.Еде» с участием 15 заявителей, каждый из которых требовал от компании возмещения морального вреда в размере 100 000 рублей. И сегодня организация сообщила в своем телеграм-канале, что к иску присоединились еще 728 граждан, общее же количество желающих уже значительно больше 10 тысяч. Если вы пострадали от утечки базы данных «Яндекс.Еды», то вы также можете заполнить заявление и присоединиться к коллективному иску – как считает адвокат Саркис Дарбинян, судебное решение в пользу потерпевших может повлиять на российский бизнес – он должен научиться ответственнее относиться к хранению персональных данных граждан.

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#россия #яндекс #утечка #суд #слив #база данных #роскомсвобода
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&lt;TopUpdate&gt;
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