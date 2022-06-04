Их обрушение связано с очередными санкциями Евросоюза

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Компания «Яндекс» последние 100 дней переживает не лучшие времена – вскоре после начала «специальной операции» ее акции рухнули почти в два раза и с тех пор демонстрируют тенденцию к снижению. Очередной антирекорд был побит вчера, 3 июня – после введения Евросоюзом персональных санкций против Аркадия Воложа, одного из основателей фирмы. В течение дня бумаги Яндекса опустились до пятилетнего минимума, достигнув 1366.4 рублей, и, хотя в дальнейшем «отскочили» до 1497 рублей, этот курс все равно ниже, чем курс закрытия за любой день последней пятилетки.

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Компания уже сообщила журналистам, что Волож уходит из совета директоров и оставляет пост генерального директора группы. Впрочем, по мнению экономистов, финансовых аналитиков и трейдеров, на устойчивый рост акций «Яндексу» рассчитывать все равно не приходится – за пределами России компания считается «токсичной», потому что демонстрирует государственную пропаганду многомиллионной аудитории при помощи своего сервиса «Яндекс.Новости», который в ближайшем будущем, вероятно, будет продан холдингу VK. В самой же РФ доверие клиентов серьезно подорвал инцидент с утечкой базы, содержащей персональные и другие чувствительные данные клиентов и курьеров сервиса доставки «Яндекс.Еда».