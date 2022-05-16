Новинка обещает быть не только весьма производительной, но и более холодной, чем базовая версия Gen 1

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Компания Qualcomm хорошо знакома энтузиастам, интересующимся мобильными гаджетами – ее чипы много лет устанавливаются в смартфоны всех сегментов, от бюджетного до топового. Любители новинок давно ждали информацию о новой флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 1+, и фирма наконец-то подтвердила: ее презентация пройдет уже в эту пятницу, 20 мая. Также будет представлена и однокристальная система среднего уровня Snapdragon 7 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1+, если верить информации инсайдеров, получит более мощный графический процессор, чем базовая версия Gen 1, а также будет изготавливаться по одному из самых передовых техпроцессов в мире – 4-нанометровому от тайваньской компании TSMC. Подобный подход к производству должен решить основную проблему последних флагманских чипов Qualcomm, таких, как Snapdragon 888 – сильный нагрев, и, вследствие него, троттлинг при высокой нагрузке, например, в длительных стресс-тестах, бенчмарках или играх. Ядерная формула Snapdragon 8 Gen 1+, по предварительным данным, не будет отличаться от Snapdragon 8 Gen 1 – главное производительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц (возможно, теперь чуть выше), три побочных производительных ядра Cortex-A710 и четыре энергоэффективных Cortex-A510.

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