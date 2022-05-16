Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Анонс чипа Snapdragon 8 Gen 1+ от Qualcomm состоится уже на этой неделе, 20 мая
Новинка обещает быть не только весьма производительной, но и более холодной, чем базовая версия Gen 1
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf

реклама

Компания Qualcomm хорошо знакома энтузиастам, интересующимся мобильными гаджетами – ее чипы много лет устанавливаются в смартфоны всех сегментов, от бюджетного до топового. Любители новинок давно ждали информацию о новой флагманской SoC Snapdragon 8 Gen 1+, и фирма наконец-то подтвердила: ее презентация пройдет уже в эту пятницу, 20 мая. Также будет представлена и однокристальная система среднего уровня Snapdragon 7 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1+, если верить информации инсайдеров, получит более мощный графический процессор, чем базовая версия Gen 1, а также будет изготавливаться по одному из самых передовых техпроцессов в мире –  4-нанометровому от тайваньской компании TSMC. Подобный подход к производству должен решить основную проблему последних флагманских чипов Qualcomm, таких, как Snapdragon 888 – сильный нагрев, и, вследствие него, троттлинг при высокой нагрузке, например, в длительных стресс-тестах, бенчмарках или играх. Ядерная формула Snapdragon 8 Gen 1+, по предварительным данным, не будет отличаться от Snapdragon 8 Gen 1 – главное производительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц (возможно, теперь чуть выше), три побочных производительных ядра Cortex-A710 и четыре энергоэффективных Cortex-A510.

анонсы и реклама
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
MSI 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #qualcomm #soc #snapdragon #чип #мобильные гаджеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Официальные продажи флагманского смартфона Poco F4 GT стартуют сегодня в России
Флагманские Xiaomi 12 и 12 Pro прибыли в Россию и будут на старте продаж предлагаться со скидками
Опубликованы характеристики будущего субфлагманского смартфона Oppo Reno 8 SE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall признался, что располагает пятилетним запасом полупроводниковых компонентов
20
Японский производитель аудиотехники Onkyo вынужден объявить о банкротстве
28
Астронавты NASA пожаловались на санкции против «Роскосмоса»
44
Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
23
Биткоин пошёл вниз – Киты скупают криптовалюту пытаясь удержать цифровые активы от падения
31
Льготную ипотеку в РФ для IT-специалистов сравнили с рабством - в ее условиях есть нюансы
159
Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition на Snapdragon 720G и Android 12
3
Япония поможет Украине преодолеть топливный кризис
116
Выбираем оптимальную видеокарту до 45 000 р на Авито – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce GTX 1660S
11
Инвестиции майнеров в добычу Биткоинов растут – ферма в США будет сжигать энергии как 340 000 домов
11
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
52
В следующем году AMD может выпустить экзафлопсный APU для ускорения вычислений
+
Почти фотореализм: энтузиаст показал зимний российский городок на Unreal Engine 5
15
Утечка: действие следующей Arma развернётся в период конца Холодной войны
3
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
45
Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
16
Defense News: Пентагон тестирует мощное микроволновое оружие для защиты от боевых дронов
5
В Dota 2 имеются теневые баны - это подтвердил сотрудник Valve
1
Россиянин отличился в GPUPI v3.3 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050
1
Геймерский процессор Ryzen 7 5800X3D получил поддержку материнских плат на чипсете А320 за $59
19

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
222
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 15
6
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
99
Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации
18
Обзор пакета офисных программ Mobisystems OfficeSuite
6
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
8
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
+

Сейчас обсуждают

Megard
07:38
Я уже и забыл что Интел там пытается что то выкатить на рынок видеокарт
Новый бета драйвер Intel указывает на подготовку пяти настольных видеокарт
felsher 03
07:35
Ржачный закон, чуства юмора хохлам не занимать.)) Правда, последнее время юмор с глупостью граничит.
Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
HPDDLXPLD
07:31
Ебанько.
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
Юрий Ефремов
07:30
Warlords Battlecry III это топ! Любимейшая и лучшая, на мой взгляд, стратегия. В то время когда в Warcraft III было всего 4 похожих расы, в WBC III - было 16 сильно различающихся.
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 15
lion77815
07:29
В любой стране, не оглядываясь на лапшу для электората, всегда есть госрезервы на многие случае. Даже хохляндия это показала
Немецкий производитель военной техники Rheinmetall признался, что располагает пятилетним запасом полупроводниковых компонентов
Максим Федоров
07:29
Я и не говорю, просто взял и 10 лет гарантии. Корсар как то день поработал и не включался, поэтому всегда беру Термалтейк, не разу не подводили.
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
buratino777
07:27
а чего не будут , в СS Go даже более старые карты выдавали больше 144 фпс
Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше, чем предполагалось
buratino777
07:24
если никому не интересно местоположение миллионов людей то почему гугель упорно попадает в скандалы из за того что он собирает данные GPS у андроид устройтв , при чем как оказалось что выключение функ...
CNN: Билл Гейтс заявил, что люди отказываются от вакцин из-за конспирологических теорий
Эдуард Хлебников
07:23
Гиперболизация не аргумент, да и на всех оборудования не хватит
Инвестиции майнеров в добычу Биткоинов растут – ферма в США будет сжигать энергии как 340 000 домов
IRanPast
07:18
Ты сейчас тупишь или накидываешь на вентилятор? Во-первых, ничего никого не лишили, заходишь в реестры и видишь, что собственники остались те же, арестовано имущество. Во-вторых, собственники просто н...
Европа согласилась покупать российский газ за рубли – Германия не против, а Польша раздумывает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем