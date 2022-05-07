Сайт то не работает совсем, то работает со сбоями

реклама

Ранее мы писали о запуске онлайн-платформы от транспортно-логистической компании СДЭК - новый маркетплейс должен помочь россиянам в приобретении зарубежной цифровой и бытовой техники, компьютерных комплектующих и иных товаров по более выгодным ценам, чем у большинства традиционных ритейлеров.



Запуск "СДЭК Шоппинг" прошел с проблемами - в период с вечера 6 мая до утра 7 сайт временами то был недоступен, то работал с ошибками или очень медленно - некоторые пользователи полагают, что компания банально недооценила интерес к проекту и спрос, другие же подозревают, что платформа могла сразу подвергнуться DDoS-атакам со стороны конкурентов или хакерских группировок, терроризирующих последние два с половиной месяца различные российские ресурсы.

Что же касается цен на предлагаемые маркетплейсом товары - они действительно весьма выгодны по сравнению с российскими магазинами. Так, Sony PlayStation 5 можно заказать из ОАЭ за 66 тысяч рублей, хотя многими другими ритейлерами она предлагается за 90+ тысяч. Аналогичная ситуация и со многими другими товарами, включая компьютерные комплектующие: мощнейшую игровую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно купить за 125 тысяч рублей - точнее, было бы можно, если бы не сбои в работе сайта.