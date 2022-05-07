Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Маркетплейс СДЭК, позволяющий купить технику по доступным ценам, не выдержал нагрузки в день запуска
Сайт то не работает совсем, то работает со сбоями
анонсы и реклама
Слив 3060 MSI Gaming - смотри цену
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

реклама

Ранее мы писали о запуске онлайн-платформы от транспортно-логистической компании СДЭК - новый маркетплейс должен помочь россиянам в приобретении зарубежной цифровой и бытовой техники, компьютерных комплектующих и иных товаров по более выгодным ценам, чем у большинства традиционных ритейлеров.

Запуск "СДЭК Шоппинг" прошел с проблемами - в период с вечера 6 мая до утра 7 сайт временами то был недоступен, то работал с ошибками или очень медленно - некоторые пользователи полагают, что компания банально недооценила интерес к проекту и спрос, другие же подозревают, что платформа могла сразу подвергнуться DDoS-атакам со стороны конкурентов или хакерских группировок, терроризирующих последние два с половиной месяца различные российские ресурсы.
Что же касается цен на предлагаемые маркетплейсом товары - они действительно весьма выгодны по сравнению с российскими магазинами. Так, Sony PlayStation 5 можно заказать из ОАЭ за 66 тысяч рублей, хотя многими другими ритейлерами она предлагается за 90+ тысяч. Аналогичная ситуация и со многими другими товарами, включая компьютерные комплектующие: мощнейшую игровую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно купить за 125 тысяч рублей - точнее, было бы можно, если бы не сбои в работе сайта.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #россия #экономика #сервер #сдэк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
50
Есть ли смысл в покупке дорогой видеокарты – суперфлагман GeForce GTX TITAN спустя 9 лет в тесте WG
12
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
197
Геймер решил заменить кулер на процессоре и сжёг 16 Гб оперативной памяти – реальная история от DG
35
Российские магазины снизили цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3050 можно купить за 44 000р
54
Билл Гейтс выразил сомнение, что затея Илона Маска с покупкой Twitter увенчается успехом
5
Wolfenstein 3D сегодня исполнилось тридцать лет
5
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит дешевле 90 000р
11
Биткоин обвалился до $35 000 на фоне роста инфляции в США и повышения ключевой ставки на 50 пунктов
13
Outriders до сих пор не окупила расходы на свою разработку
4
Криптобиржа Coinbase вводит ограничения для граждан РФ
10
TeamViewer покидает Россию и Беларусь: программа для удалённого доступа к компьютерам уже перестала функционировать
Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
18
В России началось строительство завода, способного выпускать процессоры по 28-нм техпроцессу
19
В США скоро начнут чипировать людей - компания Synchron тестирует интерфейс "мозг-компьютер"
5
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
45
СДЭК запустила онлайн-платформу, позволяющую приобрести зарубежную технику по выгодным ценам
6
Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Aliexpress
40
Появились новые подробности о сроках выпуска видеокарт Intel, их позиционировании и цене
4
Анонсировано новое дополнение к Action/RPG Path of Exile - "Дозор" (3.18) выйдет 13 мая
4

Популярные статьи

Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
25
10 самых популярных видеокарт 2022 года по статистике сервиса Steam
20
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 3
21
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
1

Сейчас обсуждают

Айдар Искандаров
05:30
Эта блин, книженции Карнеги тоже запретите и всяких Мопассанов, кстати, засунь к свои петиции... В протест засилья западной культуры а то учат блин прекрасному а мы как были так и остались...
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
daimos
05:24
Сейчас за эту цену в официальном магазе колорфул и других китайцев на али
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 скинула 20%, а GeForce RTX 3060 – 12 000р
nukemall
05:07
Не смог играть в DAO из-за "дискотечного" освещения, эти неуместно яркие цвета аж глаз режут - камень, например, никогда не серый, он или ярко-голубой, или ярко-оранжевый или красный, рожи у персонаже...
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть первая
nukemall
04:58
Пропагандоны как обычно перемоги из своего же 21 пальца высасывают. Они уже и про отказ Китая от российских нефти-газа переможили. В общем виртуальная реальность создаваемая для тупых говноедов, хуже ...
Wall Street Journal: китайские Xiaomi и Lenovo по чуть-чуть отказываются от сотрудничества с Россией
Rommel85FRO
04:48
Есть такое понятие Refurbished. Этим не брезгуют даже такие фирмы как Marantz и Onkyo. Заводской ремонт от нового агрегата отличается лишь самим словом Refurbished. Но из вежливости фирмы это упоминаю...
Galax/KFA2 заподозрили в продаже бывших в употреблении видеокарт
Виктор Викторович
04:32
а я работаю в мс, слух прочел, что ты трепло.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
Stupid Miner
04:31
С каких пор Путин президент Укропии?
Суверенный долг США перестал быть надёжным активом, а доллар может потерять статус мировой валюты
Виктор Викторович
04:31
e-katalog не работает в рф, фары протри.
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
dmitry07
04:11
Давно было пора прибить эту мусорную серию и вернуться к нормальным TW.
Геймеры уничтожают рейтинг Total War Warhammer III из-за отсутствия поддержки игры
Максим Лобков
04:03
Самокаты - это огромная альтернатива автомобилю. Сравните мощности: 75 кВт авто и 4 кВт на самокате. И воздух чище.
Продажи электросамокатов в России за первые месяцы 2022 года бьют рекорды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем