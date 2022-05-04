В первую очередь подобные носители актуальны для камер и видеорегистраторов

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Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала износостойкие карты памяти форм-фактора microSD, получившие название Pro Endurance - если верить сведениям, предоставленным производителем, они могут выдержать до 16 лет круглосуточной работы. Прежде всего такие карточки актуальны для камер и видеорегистраторов - удовлетворяют они требованиям подобного рода девайсов и по скоростным показателям, соответствуя стандартам UHS III и V30 и обеспечивая до 100 МБ/с при чтении и до 40 - при записи.



Сообщает Samsung и об экстраординарной физической прочности своих карт памяти - они устойчивее к внешним повреждениям, чем дешевые Noname-аналоги в 5-6 раз, легко выдерживают падение с высоты человеческого роста на твердую поверхность (бетон), защищены от воды, высоких и низких температур и электромагнитного излучения. При всем этом Pro Endurance не характеризуются запредельными ценами - приобрести их может любой пользователь. В линейку в настоящий момент входят решения объемом от 32 до 256 ГБ, стоимость которых составляет от 11 до 55 долларов США, в ближайшем будущем также весьма вероятно появление модели на 512 ГБ с таким же уровнем защиты.