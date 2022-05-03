Наибольший прирост показала мобильная версия RTX 3060

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Популярный игровой онлайн-сервис Steam опубликовал данные об оборудовании и ПО пользователей за апрель 2022 года - если говорить о видеокартах, то можно отметить сильнейшее падение доли GTX 1060 за много месяцев: несмотря на то, что совместно трехгигабайтная и шестигигабайтная версии этого графического ускорителя продолжают удерживать первое место в топе, в ближайшие месяцы их может потеснить более свежая и до сих предлагающаяся ритейлерами GTX 1650.



Наибольшую динамику роста продемонстрировала мобильная версия RTX 3060 - вероятно, ноутбуки с данной видеокартой пользуются у геймеров большой популярностью. Значительного же увеличения доли десктопных моделей поколения Ampere не наблюдается: если раньше ключевыми проблемами этих карточек были дефицит и завышенные цены, вызванные майнинг-лихорадкой, то сейчас - геополитическая и экономическая неопределенность, а также ожидание геймерами линейки RTX 4000, первые представители которой, по информации некоторых инсайдеров, могут выйти уже в третьем квартале текущего года. Помимо ситуации с видеокартами, привлекает внимание постепенное наращивание позиций операционной системой Windows 11 - ее доля на устройствах пользователей Steam составляет уже 18.94%, что на 2.1% больше, чем месяцем ранее.