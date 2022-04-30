Власти страны рассматривают подобные инциденты как серьезную проблему

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Государства, особенно тоталитарные и авторитарные, или со значительной ролью спецслужб, в современном мире часто стремятся установить контроль за своими гражданами, а также внедрить цензуру, решая, какой именно информационный контент они могут потреблять, а какой нет. В качестве примеров можно привести мощную систему интернет-цензуры в Китае и России, а также слежку за гражданами спецслужбами США, о которой рассказал Эдвард Сноуден. Иногда применяется цензура и в относительно благополучных с точки зрения свободы слова странах вроде Франции, как показывает пример с закрытием российских телеканалов, транслирующих прогосударственную точку зрения. Впрочем, в данной заметке речь пойдет не об этих государствах, а об одном из самых закрытых в мире - КНДР (Северной Корее).



Как сообщает некоммерческая организация Lumen, созданная для предоставления гражданам КНДР доступа к информации и соцсетям без цензуры, смартфоны в КНДР разрешены, но очень немногие люди могут выходить с них в глобальный интернет - на устройства устанавливаются государственные приложения, осуществляющие контроль и ограничивающие доступ. Тем не менее, граждане Северной Кореи, работающие в Китае или эмигрировавшие в другие страны, рассказывают о том, что технически подобная цензура реализована далеко не идеально, поэтому продвинутым пользователям удавалось обходить ее при помощи процедуры, похожей на получение рут-доступа к смартфону по USB, и устанавливать сторонние приложения. К сожалению, масштабы подобного обхода цензуры пока невелики, но ранее считалось, что у граждан КНДР в принципе недостаточно информации, чтобы осуществить его. Государство также уже приняло ответные меры - инженеры надзорного ведомства выпустили новые прошивки для смартфонов, в которых USB-порт можно использовать только для зарядки, но не для передачи файлов.