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Роспатент еще в 2020 году выдал патент на вечный двигатель - СМИ
Горе-изобретатели, пытающиеся нарушить законы термодинамики, не перевелись и в XXI веке
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Журналисты издания "Газета.ру" обнаружили, что около двух лет назад Роспатент зарегистрировал патент на конструкцию так называемого вечного двигателя - устройства, нарушающего первый и/или второй закон термодинамики и способного работать с КПД более 100%. Чудо-устройство Анатолия Щербатюка, согласно заверениям последнего, "использует возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью".
В самом ведомстве прокомментировали инцидент, уточним, что основанием для регистрации документа была экспертиза, не предусматривающая осуществление практических опытов, подтверждающих функциональность модели и и ее соответствие заявленным характеристикам. В ответ глава Комиссии по борьбе со лженаукой Евгений Александров в жесткой форме раскритиковал деятельность Роспатента, заявив, что текущая ситуация иллюстрирует провал системы экспертизы в России, а изоляция от глобального научного сообщества, вне всяких сомнений, приведет к появлению и продвижению новых псевдонаучных проектов в самых разнообразных сферах деятельности. Сам Щербатюк, говоря о сложностях при регистрации патента, поведал, что первый эксперт в категорической форме отказал ему, но после нескольких месяцев переписки, другой сотрудник выдал положительное заключение. "Вероятно, когда президент России Владимир Путин анонсировал десятилетие науки и технологии, он имел в виду нечто другое." - иронизируют пользователи в комментариях в социальных сетях.

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#сми #роспатент #вечный двигатель
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Abril Maya
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k@mikadze
18:00
Виталька похоже готовится "замораживать"=воровать эфир на кошелках тех кто национальностью на его вкус не вышел. Сливайте пока не поздно этот скам и не говорите потом что вас не предупреждали. Выходит...
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
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