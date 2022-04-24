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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В ЕС принят Закон о цифровых услугах (DSA) - с 2024 года работа техногигантов резко изменится
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Страны Евросоюза и Европарламент после длительного обсуждения приняли Закон о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA), который серьезно изменит правила работы компаний-техногигантов. Так, фирмы больше не смогут таргетировать свою рекламу на несовершеннолетнюю аудиторию, нельзя будет и использовать при таргетинге конфиденциальные данные, например, религиозную принадлежность. Запрещаются и так называемые "темные паттерны" - манипулятивные особенности пользовательских интерфейсов, принуждающие юзеров к действиям, которые в обычных условиях они бы совершать не стали. Вот примеры подобных паттернов:

  • Автоматически подключаемая рассылка, от которой сложно отписаться;
  • Незаметное добавление товара или услуги в корзину интернет-магазина;
  • Введение пользователя в заблуждение, чтобы вызвать уверенность в необходимости покупки платной подписки;
  • Реклама, замаскированная под контент;
  • Выманивание у пользователя дополнительных данных при помощи шантажа или обмана.
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Также закон устанавливает серьезные штрафы для нарушителей - до 6% от годового оборота компании. Помимо этого, техногигантам придется платить до 0.05% оборота контролирующим их деятельность регулирующим органам. В Google уже прокомментировали принятие DSA, причем весьма дипломатично:
"Поскольку закон доработан и принят, важными станут нюансы. С нетерпением ожидаем совместной работы с политиками, чтобы уточнить технические детали, и чтобы закон работал для всех".

Впрочем, детали в данном случае действительно крайне важны. Например, если запрещено использовать для таргетинга религиозную принадлежность гражданина, разрешено ли использовать информацию о том, что он состоит в сообществах в социальной сети, посвященных определенной религии? Кто и каким образом будет определять, является ли то или иное дизайнерское решение темным паттерном? Вероятно, в дальнейшем индустрия получит дополнительные разъяснения, а работа механизмов, связанных с DSA, станет более понятной.

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#европа #закон #евросоюз
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