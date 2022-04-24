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[Zero] За пост начислено вознаграждение
YouTube потерял до 21% русскоязычных блогеров за последние 2 месяца
Опасаясь блокировки ресурса, контент-мейкеры "подстилают соломку" на других платформах
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Как сообщает Brand Analytics, количество активных русскоязычных блогеров на популярной платформе YouTube за последние 2 месяца значительно сократилось - примерно на 21%, несмотря на отсутствие замедления доступа к сервису или его блокировки. Эксперты полагают, что многие контент-мейкеры, опасаясь ограничения доступа к видеохостингу со стороны Роскомнадзора, спешно переводят часть своей аудитории на другие площадки.

Разумеется, на заблокированных платформах активность россиян снизилась еще больше. Удивительно, но TikTok пострадал даже сильнее соцсетей, признанных российским судом экстремистскими - из-за решения самой платформы запретить гражданам РФ публиковать контент в связи с административными и уголовными статьями о "дискредитации армии" и "фейках" о ней же, которые многие юристы и правозащитники считают прямым нарушением Конституции и продолжением наступления на свободу слова и выражения мнений. Если какая-то соцсеть и выиграла в плане аудитории и контента - то это VK: она демонстрирует рост числа авторов на 22%, а публикуемого контента - на 17%

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#youtube #россия #цензура #блогеры
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