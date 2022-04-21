По из мнению, это создаст неудобства в работе предприятий

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В последние годы российское государство активно борется с "серыми" сим-картами: так, летом 2021 года в силу вступил ФЗ-533, обязавший компании регистрировать пользователей корпоративных "симок" на Госуслугах. Видимо, подобных мер оказалось недостаточно: Минцифры предлагает новый законопроект, предписывающий ограничить продажу сим-карт компаниям, установив определенный лимит на предприятие или на каждого сотрудника. Операторы связи и бизнес выступают против: согласно их тезисам, чиновники не понимают специфики работы крупных логистических и розничных фирм.



Большинство специалистов по информационной безопасности также полагают, что новый законопроект не сможет кардинально изменить ситуацию и предотвратить телефонный спам и мошенничество: злоумышленники в любом случае найдут, где достать "симки". Более того, принятый в прошлом году закон об обязательной регистрации корпоративных сим-карт на "Госуслугах" также не исполняется должным образом: Минцифры нашло многочисленные нарушения. Примечательно, что многие из них были допущены в госсекторе, который, напротив, должен быть примером скрупулезного исполнения законодательства.