Суд постановил, что соцсеть LinkedIn не имеет права запрещать компании hiQ Labs собирать публичные данные о ее пользователях

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Социальная сеть Linkedin проиграла суд в США - ее представители пытались запретить компании hiQ Labs собирать публичные данные о ее пользователях и использовать их в своих целях. Судебное разбирательство длилось около 5 лет - соцсеть проиграла в первой инстанции в 2019 году, а потом дважды проиграла и в апелляционных.



В итоге суд в очередной раз постановил, что собирать и использовать информацию, находящуюся в публичном доступе можно, а Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (CFAA) может применяться, только если речь идет о каких-либо закрытых данных. Хорошая новость, подтверждающая право на свободное распространение информации, особенно с учетом того, что правовая система США во многом базируется на прецедентном праве.



Linkedin, впрочем, сдаваться не собирается и планирует обращаться в суды и в дальнейшем, хотя, с учетом предыдущих решений, вряд ли компании что-то светит. Вероятно, представителям соцсети стоило бы понять, что если какая-то информация однажды попала в Интернет, то ее практически невозможно из него удалить, те же, кто пытается это сделать, часто сталкиваются с так называемым "эффектом Стрейзанд" или "эффектом Бейонсе"