Пользователям устройств Apple и операционной системы iOS предлагается воспользоваться веб-версией

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В связи с санкциями, вызванными международным осуждением действий РФ на внешнеполитической арене и так называемой "специальной операции" на территории Украины, приложение Сбербанк Онлайн было удалено из магазинов сначала Apple App Store, а потом и Google Play. Установленные ранее приложения "Сбера" продолжат работать, поэтому компания не советует их деинсталлировать, тем же пользователям, у которых Сбербанк Онлайн отсутствует, но которым он необходим, предлагаются следующие варианты.



В случае Android все довольно просто - достаточно скачать приложение с официального сайта "Сбера", начать установку и выдать операционной системе необходимое разрешение. Особо отметим, что скачивание Сбербанк Онлайн с любых других сайтов небезопасно - приложение может быть модифицировано злоумышленниками с целью завладения вашими финансами или личными данными.



Пользователям же iPhone и других устройств с iOS "Сбер" предлагает веб-версию, которую можно открыть в любом современном браузере. Она оптимизирована для мобильных устройств и быстро работает даже на недорогих маломощных смартфонах.