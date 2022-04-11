Модель ориентирована на производительные игровые и рабочие ПК без серьезного разгона процессора

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза



Компания Thermalright, хорошо знакомая компьютерщикам, например, благодаря весьма успешной серии систем охлаждения под общим наименованием Macho, представила новый башенный кулер Burst Assassin 120. Модель ориентирована на игровые и рабочие ПК - производительные, но без серьезного разгона процессора, что же касается поддерживаемых сокетов, их список включает в себя только относительно современные: Intel 115X/1200/1700 и AMD AM4.

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Производитель не указывает максимальный TDP процессора, с которым способна справиться новинка, но ее конструкция, габариты и масса схожи с DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 - разве что тепловых трубок у Burst Assassin 120 не 4, а 6. Вероятно, система охлаждения рассчитана на отвод от процессора 150-200 Вт тепла, что же касается используемых компанией материалов - они стандартны: основание кулера выполнено из меди, а радиатор - из алюминия. 120-миллиметровый вентилятор TL-C12C PWM может выдавать до 1550 оборотов в минуту, при этом уровень шума, по заявлению производителя, не превышает отметки в 25,6 дБА.

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