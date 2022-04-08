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[Zero] За пост начислено вознаграждение
LEGO и Epic Games планируют совместно создать метавселенную для детей
В ней дети смогут безопасно играть, общаться и заниматься творчеством
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Epic Games и LEGO рассказали о формировании партнерства и совместных планах по созданию метавселенной для детей, включающей в себя виртуальные пространства, в которых несовершеннолетние пользователи смогут безопасно проводить время - играть, общаться и заниматься творчеством. Важными приоритетами для компаний будут защита детей от любого рода виртуальных опасностей, их конфиденциальность и предоставление юным пользователям и их родителям удобных инструментов для получения наилучшего опыта.

Судя по кейсам многих онлайн-игр и сессионных игр с онлайновой составляющей, перед компаниями стоит достаточно сложная задача: многие комьюнити со временем становятся токсичными и могут быть некомфортными для ряда пользователей. В случае нацеленности проекта на детскую аудиторию, а также с учетом законов о защите детей различных стран, Epic Games и LEGO предстоит проделать большую работу, чтобы сделать свою виртуальную среду действительно безопасной и благополучной. Впрочем, гендиректор LEGO Нильс Кристиансен оценивает перспективы проекта весьма оптимистично. Солидарны с ним и многие геймеры и блогеры: у обеих задействованных компаний есть огромный опыт успешной работы с детской аудиторией.

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#epic games #метавселенная #lego
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