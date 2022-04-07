Павел Перников обвинялся в "дискредитации Беларуси"

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Очередной обвинительный приговор, посягающий на свободу слова в Интернете, состоялся на сей раз в Беларуси - Суд Московского района города Брест приговорил гражданского активиста Павла Перникова к 2 годам реального лишения свободы за то, что он, по версии следствия, дискредитировал Беларусь публикацией "заведомо ложных сведений" в свободной и открытой для редактирования онлайн-энциклопедии "Википедия". Также Перникову вменили размещение на онлайн-ресурсе статьи о применении пыток в белорусских тюрьмах и следственных изоляторах.



В ходе суда обвиняемый не стал отрицать, что действительно совершал указанные выше деяния, но не признал свою вину. Некоторые юристы, как белорусские, так и зарубежные, полагают, что статья УК о "дискредитации Республики Беларусь" противоречит Конституции страны, 33 статья которой гласит: "Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение". Дело Перникова - отнюдь не единственное: в ряде других дел, связанных со свободой убеждений, в том числе политических, и выражением их в Интернете, по мнению правозащитных организаций, также явно просматривается политическая составляющая. Подробнее об этом можно прочитать, например, в статье Википедии "Цензура в Белоруссии".