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[Zero] За пост начислено вознаграждение
VR может временно вызывать легкую дереализацию и деперсонализацию
Такие выводы сделали по результатам исследования в Боннском университете
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Как сообщает команда исследователей из Боннского университета, использование устройств виртуальной и дополненной реальности может временно вызывать симптомы деперсонализации и дереализации, схожие с теми, что проявляются при тревожных расстройствах, расстройствах восприятия, вызванных употреблением галлюциногенов и других психических заболеваниях.

При дереализации окружающий мир воспринимается как нереальный, отдаленный и "тусклый", при деперсонализации же человек частично утрачивает ощущение собственного "я" и может воспринимать свое тело как будто со стороны. К счастью, текущие результаты исследования показывают, что вызываемые игрой с использованием VR-очков симптомы являются временными и гораздо более легкими, чем те, что проявляются при психических расстройствах средней и более тяжести. Тем не менее, стоит помнить, что участники опытов использовали VR ограниченное время, когда же игры с применением технологий виртуальной реальности станут действительно массовыми, наверняка найдутся геймеры, желающие проводить в них по много часов ежедневно. Справедливости ради скажем, что у медали есть и обратная сторона: VR и AR уже успешно используются и для лечения психических заболеваний - например, фобического спектра.

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#виртуальная реальность #дополненная реальность
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