Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Россия и Беларусь к 1 июня отменят роуминг в мобильных сетях
Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

реклама

Как сообщил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, с начала лета в рамках Союзного государства будет полностью отменен роуминг в мобильных сетях, что позволит гражданам двух стран тратить меньше средств на связь. В настоящий момент уже отменена плата за входящие звонки в роуминге, полностью же роуминг и соответствующие наценки будут отменены до 1 июня. Впервые о возможности подобных мер представители России и Беларуси заговорили осенью прошлого года.

Как сообщают СМИ и медиа, снижение стоимости связи - это лишь один из шагов по взаимной технологической интеграции в рамках Союзного государства. В ближайшие годы планируется реализовать более двух десятков программ, касающихся информационных технологий, для чего будут актуализированы и подписаны межправительственные и межведомственные соглашения. Предполагается, что подобные меры позволят гражданам России и Беларуси с большим комфортом и меньшими затратами пользоваться мобильной связью и интернетом при нахождении на территории соседней страны Союзного государства.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мобильная связь #беларусь #росси
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Беларуси задерживают людей за подписку на "экстремистские" телеграм-каналы
Сотовые вышки Vodafone Eco-Towers не требуют подключения к электросети
Отключение от услуг связи грозит миллионам российских корпоративных абонентов с 1 декабря
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
230
Исследователи из Калифорнийского университета открыли источник сверхбыстрого электронного дождя
2
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
96
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
17
В Бельгии закрылся завод, выпускавший 80% мировых запасов хладагента для производства кремниевых чипов
11
NASA: Две мощные солнечные вспышки достигли Земли на скорости более 3 миллионов километров в час
19
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
16
Биткоин подешевел на $2000, но инвесторы VanEck ожидают его роста до $4 800 000 в ближайшие годы
28
Большой сборник прошивок MIUI 12.5 и MIUI 12 для 107 актуальных смартфонов Xiaomi от 31 марта 2022
+
СМИ: компании Microsoft и SAP не намерены полностью уходить из России
11
Выходец из NVIDIA создал Китае компанию MTT и уже выпустил игровую видеокарту под Windows
9
Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с поддержкой DirectX
1
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
117
Евросоюз потребует создавать мобильные устройства со съёмными аккумуляторами
15
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
8
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
23
Apple может объявить о поддержке платежей в биткоинах на конференции Bitcoin 2022 в Майами
8
Ремастер The Witcher 3 может быть отменён из-за новых санкций CD Projekt RED против РФ
10
Intel раскрыла полную информацию о своей мобильной линейке Arc A-Series
+
Intel показала свою первую настольную видеокарту Arc Alchemist
16

Популярные статьи

Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
20
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
20
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
90
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
12
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
5
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

ахахах
06:44
так сам ютьюб поставил вопрос о своём существовании в России.Я сам многое с ютьюба на флешку перекидываю,чтоб глядеть на телевизоре потом и небуду ввосторге,если его заблочат,но если эта шарашка нихер...
СМИ: Минобрнауки РФ рассылает вузам письма с просьбой перенести контент с каналов YouTube на российские сервисы VK.Видео и Rutube
1TronpmG5
06:38
>>извини, но из первого абзаца, я ничего не понял что дальше будет) Сейчас строить прогнозы дело не благодатное. Насчет ЛНР и ДНР возможно ты прав. Я изначально понял, что ты про всю Украину говорил...
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
VRoman
06:29
"с большим комфортом и меньшими затратами пользоваться мобильной связью" - мне кажеься наоборот, комфорт полностью исчезнет при отсутствии связи с вашим оператором, а цена пойдёт вверх, т.к. оператора...
Россия и Беларусь к 1 июня отменят роуминг в мобильных сетях
Gringo
06:24
Мне кажется в ближайшее время они всё-таки попытаются заблокировать ютуб. Надо быть к этому готовыми.
СМИ: Минобрнауки РФ рассылает вузам письма с просьбой перенести контент с каналов YouTube на российские сервисы VK.Видео и Rutube
Redneck_prm
06:18
>>> Лучше уж бу-шную "Вегу" 15 АС-109 Пойди еще найди живую, некопаную и сделанную не в понедельник. И плюсом надо усилок. А тут в общем то нормальные колонки за обычные деньги. По крайней мере нет...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Дмитрий Фомин
06:18
конченые колонки оклик с маркетолохами рисующими просто все что им хочется
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Дмитрий Фомин
06:16
Конечно не стоят, у эдифаера сигнал шум > 85 дБА
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
GerrLord347
06:10
Птахахахахахаха)))))))) По другому 3090 в среднем разгоне. Всё же, как же я счастлив, что продал 3090, купил 3080ti и получил на выходе 3090 super))) Хуанг походу опять грибов переел, что на деле очер...
Провальную Fast & Furious Crossroads по мотивам «Форсажа» через месяц снимут с продажи
Николай Шульгин
06:07
Слава России Слава Белоруссии.
Россия и Беларусь к 1 июня отменят роуминг в мобильных сетях
shsdgh sdghdgh
06:05
Автомобили не могут нормальные делать, а тут компьютеры.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем