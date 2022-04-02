Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов

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Как сообщил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, с начала лета в рамках Союзного государства будет полностью отменен роуминг в мобильных сетях, что позволит гражданам двух стран тратить меньше средств на связь. В настоящий момент уже отменена плата за входящие звонки в роуминге, полностью же роуминг и соответствующие наценки будут отменены до 1 июня. Впервые о возможности подобных мер представители России и Беларуси заговорили осенью прошлого года.



Как сообщают СМИ и медиа, снижение стоимости связи - это лишь один из шагов по взаимной технологической интеграции в рамках Союзного государства. В ближайшие годы планируется реализовать более двух десятков программ, касающихся информационных технологий, для чего будут актуализированы и подписаны межправительственные и межведомственные соглашения. Предполагается, что подобные меры позволят гражданам России и Беларуси с большим комфортом и меньшими затратами пользоваться мобильной связью и интернетом при нахождении на территории соседней страны Союзного государства.