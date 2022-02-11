О новой схеме предупреждает компания Group-IB

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Современные интернет-мошенники весьма изобретательны и умеют использовать для своих целей актуальные информационные поводы, что в очередной раз подтвердило исследование, проведенное специалистами по кибербезопасности из компании Group-IB. Им удалось обнаружить почти полторы сотни интернет-ресурсов, использующих символику Олимпиады-2022 в Пекине и заманивающих пользователей на фишинговые сайты, в том числе путем обещания якобы бесплатных прямых трансляций. Ссылки на подобные ресурсы злоумышленники размещают на взломанных страничках магазинов, блогов, образовательных и правительственных учреждений.



Чаще всего на мошенническом сайте жертва сначала видит "тизер" - стилизованное под видеоплеер окно, после клика на которое попадает на полноценный фишинговый лендинг со спортивными новостями. Далее пользователю предлагается пройти регистрацию, указав при этом свои личные данные, а также номер мобильного телефона или информацию о банковской карте. На телефон приходит код, после ввода которого на сайте у жертвы могут списываться деньги, сведения о карте также используются злоумышленниками для хищения средств.