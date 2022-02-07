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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Депутат Госдумы РФ заявил, что налог на вывод криптовалюты не может быть ниже 15%
При этом налог на майнинг политик предлагает ограничить 6%
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Депутат Госдумы Владимир Гутенев, занимающий пост руководителя комитета по промышленности, сделал заявление, касающееся регулирования майнинга и оборота криптовалют в Российской Федерации. По словам политика, налог на вывод средств из "крипты" в традиционную финансовую систему не может быть ниже 15%, при этом сам майнинг для компаний или ИП следует облагать налогом не менее 6%, как при работе по упрощенной схеме налогообложения.

Публичные дискуссии по поводу статуса криптовалют в российском правовом поле и их возможном налогообложении вспыхнули после выхода доклада Центробанка, в котором предлагалось запретить соответствующие виды деятельности. В свою очередь, Минфин выступил против запрета, не поддержал инициативу ЦБ и президент Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что ЦБ, Минфину, правительству и другим структурам необходимо провести дискуссию и прийти к общему мнению, а также высказался по поводу того, что майнинг может быть и конкурентным преимуществом.

Юристы прогнозируют, что полного запрета криптовалют в РФ все-таки не случится, а вот компании, занимающиеся взаимодействием с ними и майнингом на коммерческой основе, действительно, по всей видимости, обложат налогом от 6 до 15 процентов. Домашних майнеров с одной-тремя видеокартами при этом нововведения вряд ли затронут - их слишком сложно отслеживать.

#майнинг #криптовалюты #россия #законодательство #депутат
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