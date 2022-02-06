Прирост за последний месяц составил 3.41%

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Многие пользователи, в том числе и среди геймеров, считают операционную систему Windows 11 "проходной", такой же, как Vista или Windows 8.1, и не спешат ее устанавливать, что подтверждается относительно скромными темпами прироста числа компьютеров и ноутбуков с данной ОС. Если взглянуть на обновленную статистику популярного игрового сервиса Steam от компании Valve за январь 2022 года, несложно заметить, что Windows 11 установлена менее, чем на 14% ПК и лэптопов.



Месячный прирост при этом составляет 3.41%, что отнюдь не впечатляет, с учетом тех усилий, которые прилагает компания Microsoft, чтобы убедить потребителей в положительных качествах новой системы. При этом следует учитывать, что доля Windows 11 растет и за счет ноутбуков, на которых она уже предустановлена. Также могут захотеть попробовать ОС новаторы и энтузиасты, интересующиеся свежим железом и софтом, и покупатели процессоров Intel Alder Lake, использующих давно применяемую в мобильных устройствах, но инновационную для настольных ПК архитектуру с сочетанием производительных и энергоэффективных ядер.