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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Google изменила отношение к облачному геймингу и сервису Stadia на скептическое
Запущенный корпорацией сервис Stadia "не взлетел"
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Сервис облачного гейминга Google Stadia запускался с помпой, как и многие другие современные проекты, а отдельные блогеры уверяли свою аудиторию, что с развитием подобных ресурсов и технологий любители компьютерных игр избавятся от необходимости регулярно обновлять свой ПК и тратиться на игровые видеокарты. Тем не менее, сервис, что называется, "не взлетел" - его популярность оказалась значительно ниже прогнозируемой.

Судя по последним действиям Google и курсирующим вокруг них слухам, компания изменила свое отношение к будущему Stadia на потребительском рынке на скептическое. Вместо продвижения облачного гейминга среди игроков, Google вкладывается в партнерские проекты с Peloton, Capcom и Bungie и AT&T. И хотя публично корпорация пока не готова отказываться от некогда казавшегося перспективным сервиса, некоторые инсайдеры заявляют о том, что в ближайшие 1-2 года он может быть продан или закрыт. Возможно, Stadia постигнет судьба Google+, закрытой в 2019 году по причине низкой популярности социальной сети - компания не стесняется как экспериментировать с открытием тех или иных проектов в различном сфере, так и отказываться от них, если они оказываются неактуальными или невыгодными.

#google #stadia #облачный гейминг
3
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