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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Процессор AMD Ryzen 5 3600 стал стоить дороже новенького Intel Core i5-12400F
При этом "синий" CPU производительнее в работе, и, особенно, в играх
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На российском рынке процессоров сложилась весьма странная ситуация: старенький AMD Ryzen 5 3600 не только не дешевеет, но даже дорожает, и на начало февраля 2022 года стоит на 1-2 тысячи рублей больше, чем новейший Intel Core i5-12400F, обходящий предложение красных в работе, и, особенно, в играх.
Подобный ценовой парадокс можно наблюдать как при сравнении цен в агрегаторе Яндекс Маркет, так и напрямую у крупных ритейлеров вроде Ситилинка и Регарда. И хотя к Core i5-12400F в среднем требуются более дорогие материнские платы, соотношение стоимости и производительности "синей" связки все равно выходит более выгодным. Скорее всего, в ближайшем будущем можно ожидать снижения стоимости Ryzen 5 3600 или различных акций и скидок: в этом году планируется выход семитысячной серии процессоров AMD, и разумным шагом со стороны магазинов будет распродать большую часть "три тысячи шестисотых" до старта их продаж. Впрочем, на рынке могут успешно существовать и три поколения процессоров одного производителя - условный 7600X в таком случае будет играть роль премиум-предложения, 5600X - решения среднего класса, а 3600 - бюджетного "народного CPU", как это ранее было с 2600.

#amd #intel #ryzen 5 3600 #core i5 12400
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