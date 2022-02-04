При этом "синий" CPU производительнее в работе, и, особенно, в играх

реклама

На российском рынке процессоров сложилась весьма странная ситуация: старенький AMD Ryzen 5 3600 не только не дешевеет, но даже дорожает, и на начало февраля 2022 года стоит на 1-2 тысячи рублей больше, чем новейший Intel Core i5-12400F, обходящий предложение красных в работе, и, особенно, в играх.

Подобный ценовой парадокс можно наблюдать как при сравнении цен в агрегаторе Яндекс Маркет, так и напрямую у крупных ритейлеров вроде Ситилинка и Регарда. И хотя к Core i5-12400F в среднем требуются более дорогие материнские платы, соотношение стоимости и производительности "синей" связки все равно выходит более выгодным. Скорее всего, в ближайшем будущем можно ожидать снижения стоимости Ryzen 5 3600 или различных акций и скидок: в этом году планируется выход семитысячной серии процессоров AMD, и разумным шагом со стороны магазинов будет распродать большую часть "три тысячи шестисотых" до старта их продаж. Впрочем, на рынке могут успешно существовать и три поколения процессоров одного производителя - условный 7600X в таком случае будет играть роль премиум-предложения, 5600X - решения среднего класса, а 3600 - бюджетного "народного CPU", как это ранее было с 2600.