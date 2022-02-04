Об этом сообщила глава компании Лиза Су

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О сроках выхода процессоров AMD Ryzen 7000 и видеокарт AMD Radeon 7000 ходило много слухов и спекуляций, но официальной информации до недавнего времени практически не было. Теперь она появилась: говоря о финансовых итогах компании за финальный квартал 2021 года и за год в целом, гендиректор AMD Лиза Су не обошла стороной и тему будущих продуктов.



"Мы с нетерпением ждем еще одного года значительного роста и увеличения доли, поскольку мы расширяем наши текущие линейки и запускаем новые процессоры Zen 4 и графические процессоры RDNA 3." - заявила глава AMD. а также подчеркнула, что продукция компании пользуется внушительным спросом. И действительно - показатели доходов и прибыли в конце года превысили прогнозы. Так, прирост чистой прибыли в 2021 году по сравнению с 2020 составил 27%: компания заработала почти 3.2 миллиарда долларов.



Аналитики прогнозируют выход новых процессоров и видеокарт ближе к концу года - вероятнее всего, осенью. Ryzen 7000 не только переедут на новый сокет AM5 после почти 6 лет доминирования AM4, но и будут поддерживать стандарт оперативной памяти DDR5, а также интерфейс PCI Express 5.0, обладающий обратной совместимостью с предыдущими версиями. Про графические ускорители RDNA 3 информации меньше, но, если верить слухам, старшая модель может оказаться двухчиповой и обладать 15360 потоковыми процессорами против 5120 у актуальной сейчас Radeon RX 6900 XT. К сожалению, существует высокая вероятность того, что AMD повысит рекомендованные цены для большинства сегментов - ситуация с дефицитом видеокарт если и смягчится к концу года, не будет преодолена полностью.