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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России значительно выросло потребление мобильного интернет-трафика
По замерам специалистов Билайна - более, чем на треть
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Как сообщает РИА Новости, сотрудники "Билайна" выполнили ряд замеров и выяснили, что потребление мобильного трафика в России за первую половину января выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 35%. По Москве рост оказался еще более существенным - почти 49%. Наиболее активно пользуются мобильным интернетом по-прежнему люди в возрасте до 45 лет, представители старших поколений потребляют гораздо меньше трафика или и вовсе не пользуются сетью.

Помимо этого, в Билайн отметили значительный рост трафика, связанного с потоковой трансляцией видео. Видеосервисы и онлайн-кинотеатры показали увеличение популярности как в мобильном, так и в проводном домашнем сегменте, что связано как с возрастающим интересом людей к такого рода контенту, так и с улучшением качества интернет-соединения и ростом пропускной способности сетей. Также некоторые аналитики считают, что немалый косвенный вклад в популярность видео вносят производители смартфонов, выпуская все больше моделей с крупными экранами и емкими аккумуляторами - подобные девайсы позволяют смотреть ролики дольше и с большим комфортом.

#интернет #россия #рунет #билайн #трафик
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