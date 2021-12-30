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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Дополнение 3.17 для Action-RPG Path of Exile выйдет в феврале 2022 года
Ранее предполагалось, что оно будет доступно уже в середине января
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Компания Gringing Gear Games, разработчик популярной Action-RPG Path of Exile, выпустила официальное заявление, в котором рассказала о сроках выхода дополнения 3.17. Вопреки предположениям игроков, новое дополнение и новая лига стартуют не в середине января, а в начале февраля. Представители GGG пояснили, что задержка вызвана желанием предоставить сотрудникам свободу и гибкость в планировании отдыха, что позволит им "зарядиться энергией на год вперед". Точная дата выхода станет известна позже, а примерно за неделю до запуска дополнения, как обычно, будет проведена трансляция с его полноценным анонсом.

Игроки на официальном форуме и на Reddit отреагировали на заявление по-разному: большинство геймеров понимают, что разработчики тоже имеют право на полноценный отдых после безумного 2021 года с его тревожной атмосферой и ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, но часто можно увидеть и комментарии в стиле "если уж дополнение откладывается, то проведите еще пару ивентов или продлите текущие, иначе до начала февраля народ просто не будет играть". Впрочем, для Path of Exile в принципе характерна своеобразная "сезонность" - в начале каждой лиги, длящейся примерно 3 месяца, онлайн близок к пиковому, а после 1-1.5 месяцев постепенно сходит на нет: игроки устают от текущей механики и делают перерыв в ожидании нового дополнения.

#игры #path of exile #grinding gear games #дополнение
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