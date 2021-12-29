Причина все та же - пандемия COVID-19

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Вслед за Microsoft, Google, Lenovo и десятками других IT-компаний, MSI решила отказаться от личного присутствия сотрудников на выставке CES 2022, которая пройдет в начале января в Лас Вегасе. Причина все та же - пандемия коронавируса, а если говорить конкретнее - быстрое распространение в США нового штамма "Омикрон", вызвавшее ухудшение эпидемиологической обстановки и повышенную нагрузку на систему здравоохранения. Представитель MSI подчеркнул, что здоровье сотрудников и клиентов является для компании приоритетом, поэтому презентации и анонсы новых продуктов пройдут в виртуальном формате.



Известно, что среди новинок MSI будут как продукты для геймеров и контент-мейкеров, включая производительные ноутбуки и удобные периферийные устройства, так и бизнес-решения. Узнать о них подробнее можно будет во время трансляций, которые запланированы на 5-8 января. Сама выставка CES 2022, по имеющейся на данный момент информации, все равно состоится не только в онлайн, но и в оффлайн-формате, несмотря на серьезно урезанный состав из-за отказа множества фирм от физического присутствия.