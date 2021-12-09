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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
Ведомство хочет не только признавать незаконно добытые токены предметом преступления, но и обращать их в собственность государства
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о готовящихся изменениях в ряд российских нормативно-правовых актов - они призваны дать возможность не только признавать участвующие в незаконном обороте криптовалюты предметом преступления, но и арестовывать их или конфисковывать с обращением в собственность государства по аналогии, например, с используемыми для преступной деятельности ПК или ноутбуками.

Детали готовящихся изменений в законодательстве пока неизвестны, но, как заявил Краснов, в настоящий момент койны пусть и могут признаваться, например, предметом взятки, единая правоприменительная практика по ним пока отсутствует. Именно на ее создание и направлена инициатива Генпрокуратуры.

Юристы отмечают, что законодательная база, причем не только российская, но и других государств, не поспевает за такими атрибутами информационного общества, как криптовалюты, и адаптируется к ним со значительными задержками. Впрочем, в России все идет к тому, что койны признают одним из видов имущества, схожим по своим юридическим свойствам с ценными бумагами.

#криптовалюта #россия #законодательство #россияне
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