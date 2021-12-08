Повышение спроса, вызванное пандемией и увеличением числа "удаленщиков", постепенно сходит на нет

реклама

На протяжении почти двух лет наблюдается стабильный рост рынка традиционных настольных ПК, исчисляемый двузначным числом процентов. Главными причинами данного явления считаются существенно увеличившееся число удаленных работников, многие из которых предпочитают дома использовать компьютер с монитором, а не ноутбук, а также возросший спрос на цифровые развлечения, включая гейминг: люди больше времени проводят дома и больше играют.



Тем не менее, аналитики IDC считают, что описанные выше дополнительные факторы уже почти исчерпаны, и в 2021-2025 году среднегодовой рост спроса составит скромные 3.3%. При этом эксперты говорят как о до сих пор существующих проблемах с логистикой и цепочками поставок, так и о повышении цен на полупроводниковые пластины и компоненты. Никуда не делся и дефицит некоторых комплектующих, особенно графических ускорителей. При этом на рынках ПК и ноутбуков все же сохранится некоторая стабильность спроса, пусть и на пониженном относительно 2020-2021 годов уровне, а вот продажи планшетов могут рухнуть - эти устройства одновременно конкурируют как с небольшими ультрабуками и нетбуками, так и со смартфонами с большим экраном, причем большинство покупателей считают смартфон гораздо более универсальным устройством.