Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Рост рынка ПК замедляется - аналитики IDC
Повышение спроса, вызванное пандемией и увеличением числа "удаленщиков", постепенно сходит на нет
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

реклама

На протяжении почти двух лет наблюдается стабильный рост рынка традиционных настольных ПК, исчисляемый двузначным числом процентов. Главными причинами данного явления считаются существенно увеличившееся число удаленных работников, многие из которых предпочитают дома использовать компьютер с монитором, а не ноутбук, а также возросший спрос на цифровые развлечения, включая гейминг: люди больше времени проводят дома и больше играют.

Тем не менее, аналитики IDC считают, что описанные выше дополнительные факторы уже почти исчерпаны, и в 2021-2025 году среднегодовой рост спроса составит скромные 3.3%. При этом эксперты говорят как о до сих пор существующих проблемах с логистикой и цепочками поставок, так и о повышении цен на полупроводниковые пластины и компоненты. Никуда не делся и дефицит некоторых комплектующих, особенно графических ускорителей. При этом на рынках ПК и ноутбуков все же сохранится некоторая стабильность спроса, пусть и на пониженном относительно 2020-2021 годов уровне, а вот продажи планшетов могут рухнуть - эти устройства одновременно конкурируют как с небольшими ультрабуками и нетбуками, так и со смартфонами с большим экраном, причем большинство покупателей считают смартфон гораздо более универсальным устройством.

#аналитика #компьютер #рынок #прогноз
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

MSI анонсировала обновленные настольные компьютеры с процессорами Intel Alder Lake-S и DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
88
Майнеры не смогут взломать защиту LHR, а доступность видеокарт улучшится к концу 2022 – NVIDIA
19
25 смартфонов Huawei и Honor получили обновлённую операционную систему HarmonyOS 2.0
8
Акции Intel выросли в цене на фоне новостей о намерениях вывести акции Mobileye на биржу
5
Dogecoin продолжил падение и может в ближайшие месяцы повторить судьбу Chia Coin
10
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
112
6 смартфонов Samsung получили прошивку One UI 4.0 с ОС Android 12
+
В России начались продажи Sony Xperia Pro-I, самого дорогого смартфона в истории бренда
7
Xiaomi представит POCO M4 Pro 5G в России 16 декабря
2
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
33
Доходы майнеров сильно упали – вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 15 месяцев
41
Крейг Райт, называющий себя Сатоши Накамото, выплатит семье своего партнёра $100 млн
13
Intel и Denuvo решили проблему совместимости игр с платформой Alder Lake
8
Появились предполагаемые спецификации всех чисетов Intel для материнских плат LGA1700
4
Учёные из Стенфорда научили дрон приземляться на деревья, оснастив его соколиными лапами
+
Европейская цена на GeForce RTX 2060 12 Гб оказалась в 2 раза ниже российской RTX 2060 Super
14
Xiaomi 11 Lite LE получит Snapdragon 778G, 90-Гц дисплей AMOLED, NFC и Android 11
+
Xiaomi 12 Lite получит Snapdragon 778G+, 120-Гц дисплей и версию с телеобъективом
2
Раскрыты спецификации чипсетов H670, B660 и H610 для платформы Intel Alder Lake
10
WebMoney приостанавливает пополнение и перевод средств с кошельков WMR и WMP
8

Популярные статьи

Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока
85
Первые шаги после чистой установки Windows 10 и Windows 11 в 2021 году
32
Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил
51
Собираем красивый стильный молодежный компьютер, за который не стыдно
29
Обзор и тестирование смартфона Honor 50
15
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 1
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
11
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
7
Мои впечатления от игры Vietcong 2
7

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
08:49
Помню раскочегарил 1080ти до 800 солей на зеке)
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
sop18
08:49
Осталось еще программистов, могущих в новые процессоры найти.) Компиляторы, отладчики и прочий системный софт сам собой не напишется
Imagination представила RISC-V процессоры Catapult для конкуренции с ARM
sop18
08:47
Почему это нижняя палата пока страдает от бюрократических издержек ? Она ими наслаждается)))
Власти США могут не успеть выделить $52 млрд на развитие национальной полупроводниковой отрасли до конца года
OsirisD2
08:42
заблочили всё таки: https://reestr.rublacklist.net/record/3845366/
Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», пригрозив полной блокировкой
cupgrn
08:32
Зашёл в новую локу , там сокровища лежат , дай думаю открою , а чтобы открыть сундук надо пак за тысячу купить , вот такой ивент . Новая активность на 6 человек на 10 минут прохождения .
В Destiny 2 стартовало событие, посвящённое 30-летию студии Bungie
cupgrn
08:29
Майки же обещали рост поднять , что все ломанутся за поддерживаемым окном 11 железом . Или все таки народ не бросил своё железо и не побежал обновляться , ради благ 11 окна ?
Рост рынка ПК замедляется - аналитики IDC
VRoman
08:28
А может наоборот ускоряется? Ведь почём бы видеокарту не купил, она всё равно полностью окупится за год.
Рост рынка ПК замедляется - аналитики IDC
Roditch
08:25
Несколько лет не могли убрать баг с кустом на Прохоровке, а на все обращения предлагали научиться играть и изучить игровую механику. Забавно было, когда человек рядом с тобой вставал в куст и светился...
Как Wargaming возможно испортили мой игровой аккаунт World of Tanks
Вова Огонь
08:22
Валера, назови хотя бы одну нынешнюю "пирамиду", пожалуйста. Люди ходят в казино, обменивают деньги на какие-то там фишки. Делают ставки - проигрывают либо выигрывают. Затем обратно обменивают их на д...
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
Каа
08:18
Нет видеокарт вот и замедляется... кругом коррупция с криптой...
Рост рынка ПК замедляется - аналитики IDC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем