Суммарно у экспертов более 2 миллионов подписчиков

реклама

Среди экономистов, экспертов, криптовалютных инвесторов, трейдеров, энтузиастов и простых пользователей не утихают споры по поводу того, на какой же исторической отметке остановится Bitcoin, и какую планку его стоимость так и не преодолеет. Касательно психологического рубежа в 100 000 долларов за единицу самой известной в мире криптовалюты большинство спорщиков солидарны - рано или поздно он будет преодолен.



Так, инвестор и криптоаналитик Ларк Дэвис, обладающий базой в почти 730 тысяч подписчиков в Твиттере, заявил, что по его мнению, Биткоин преодолеет отметку в 100 тысяч уже в рамках текущего цикла роста. Солидарен с ним и другой известный в сообществе эксперт с ником PlanB - на него подписано 1.6 миллиона человек в той же соцсети. Оба специалиста уверены, что исторический рубеж будет взят совсем скоро, в конечном же счете, как пишет Дэвис, "за один Биткоин будут давать 550 тысяч долларов".



Другие аналитики отмечают, что помешать победоносному шествию криптовалюты может разве что жесткая политика государств по их регулированию или даже запрету - как в Китае. Впрочем, большинство наиболее продвинутых стран, включая США, Японию и участников Евросоюза, в настоящий момент не планируют запрещать майнинг или торговлю "криптой", либо как-то преследовать занимающихся этими видами деятельности граждан. Из подвижек в данном направлении можно отметить разве что заявление Агенства по охране окружающей среды Швеции, в котором регулятор призывает запретить энергозатратный метод Proof of Work.