Проблемы с доступом наблюдаются со 2 декабря

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Со 2 декабря у части российских пользователей наблюдаются проблемы с доступом к сети TOR и связанных с ним системам. Напомним, что TOR позволяет обходить блокировки и устанавливать анонимное, защищенное от прослушивания сетевое соединение через цепочку отдельных узлов.



Специалисты проекта OONI Explorer провели несколько тестов и подтвердили неработоспособность сети в России, однако отзывы пользователей разнятся: судя по ним, TOR недоступен в отдельных подсетях российских провайдеров и операторов мобильной связи - «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».



Восстановить работоспособность сервиса можно, запросив список непубличных узлов, так называемых "мостов", но, если государство возьмет жесткий курс на блокировку TOR, то и эти списки могут оперативно скачиваться и добавляться в блок-листы провайдеров и операторов. Пока нет точной информации, блокируются ли известные IP-адреса публичных узлов TOR, либо при блокировках задействуются ТСПУ, обеспечивающие глубокий анализ трафика, но очевидно, что тенденция на ужесточение контроля государства над российским сегментом Интернета продолжится.