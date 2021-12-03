Группа исследователей из американского Стэнфордского университета разработала роботизированные конечности для дронов, имитирующие строение птичьих лап. Такие "роболапы" позволяют не только садиться на ветки и плоские поверхности небольшой площади, но и хватать и переносить различные мелкие предметы. Как предсказывают ученые, подобная конструкция позволит в будущем создавать дронов, практически полностью повторяющих поведение настоящих птиц, что будет полезно для наблюдения за пернатыми, эко-мониторинга лесов, а также переноски небольших грузов. Один же из пользователей Reddit иронично заметил, что, если подобные дроны будут производиться массово, то оставлять окна в квартире открытыми будет опасно: управляемое злоумышленником устройство с "роболапами" может схватить со стола смартфон или кошелек и скрыться.
реклама
Как образец для создания "роболап" были использованы конечности сапсана - сначала исследователи склонялись к конструкции лап попугая, но они оказались слишком слабы для динамических нагрузок, возникающих в процессе приземления дрона. Лапы же сапсана, "кости" которых отпечатаны на 3D-принтере из прочного полимера, а "мышцы" и "сухожилия" - созданы при помощи электромоторов и нитей из лески, справляются как с приземлением, так и с захватом гораздо увереннее. Инженерам понадобилось около 20 попыток, чтобы создать удовлетворивший их рабочий вариант, и он действительно впечатляет даже на стадии прототипа.