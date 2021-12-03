По мнению исследователей, "роболапы" позволят производить дроны, ведущие себя почти как настоящие птицы



Группа исследователей из американского Стэнфордского университета разработала роботизированные конечности для дронов, имитирующие строение птичьих лап. Такие "роболапы" позволяют не только садиться на ветки и плоские поверхности небольшой площади, но и хватать и переносить различные мелкие предметы. Как предсказывают ученые, подобная конструкция позволит в будущем создавать дронов, практически полностью повторяющих поведение настоящих птиц, что будет полезно для наблюдения за пернатыми, эко-мониторинга лесов, а также переноски небольших грузов. Один же из пользователей Reddit иронично заметил, что, если подобные дроны будут производиться массово, то оставлять окна в квартире открытыми будет опасно: управляемое злоумышленником устройство с "роболапами" может схватить со стола смартфон или кошелек и скрыться.

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Как образец для создания "роболап" были использованы конечности сапсана - сначала исследователи склонялись к конструкции лап попугая, но они оказались слишком слабы для динамических нагрузок, возникающих в процессе приземления дрона. Лапы же сапсана, "кости" которых отпечатаны на 3D-принтере из прочного полимера, а "мышцы" и "сухожилия" - созданы при помощи электромоторов и нитей из лески, справляются как с приземлением, так и с захватом гораздо увереннее. Инженерам понадобилось около 20 попыток, чтобы создать удовлетворивший их рабочий вариант, и он действительно впечатляет даже на стадии прототипа.