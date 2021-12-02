В основе программы - нейросети, технологии машинного обучения и бесплатные наборы данных

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Исследователи из израильской Школы компьютерных наук имени Блаватника продемонстрировали программное обеспечение для изменения внешности и возраста людей на фотографиях. Программа получила название HyperStyle, а в ее основе лежат улучшенная нейросеть для создания лиц StyleGAN2, технологии машинного обучения и свободно доступные наборы данных.



Представленное ПО способно не только изменять возраст людей на снимках, но и стилизовать изображения при помощи различных заранее обученных фильтров. Сами создатели софта заявляют, что цель эксперимента - продемонстрировать, для чего могут быть полезны нейросети. Как отметили пользователи в комментариях, подобные наработки могут лечь в основу приложений для смартфонов - вспомнили там и вышедшее в 2016 году Prisma, способное переносить на фото тот или иной художественный стиль при помощи нейросетей.



Ознакомиться с HyperStyle можно на Github, а протестировать - например, в Google Collab. К сожалению, программа не всегда корректно распознает лица на фото - если рядом имеются посторонние объекты, такие, как микрофон или одежда, возможны искажения и артефакты. Впрочем, это лишь относительно низкобюджетный проект, коммерческое же приложение на основе нейросетей от крупной компании может быть лишено большей части подобных проблем.