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Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX

Разбираемся в феномене рейтрейсинга: принципиальное отличие старших видеокарт от младших в индустрии - случай небывалый. А купили бы геймеры RTX-карточки, если бы у них был выбор?
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Всем привет, с вами Zero, и я начну с важного вопроса: если бы у RTX-видеокарт NVIDIA были бы GTX-версии, без поддержки трассировки лучей, стоящие на 10-40 процентов дешевле, что бы вы купили? Пишите в комментариях. Для меня выбор очевиден - не RTX 3060, а GTX 3060, не RTX 3080, а GTX 3080, потому что распиаренная, но пока еще довольно сырая, значительно снижающая плавность смены кадров и использующаяся в единицах игр технология мне не нужна.

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Маркетологи NVIDIA это отлично понимают, потому они и лишили нас с вами выбора: хотите действительно производительную видеокарту - отдавайте больше денег и получайте рейтрейсинг в довесок. Причем если вы имеет наглость этот рейтрейсинг еще и включить, то FPS сильно просядет. Чувствуете хитрость? Видеокарт среднего и выше сегмента без трассировки лучей не существует, а если вы покупаете видеокарту среднего сегмента с поддержкой оной чудо-технологии, и задействуете ее, то частота кадров на высоких или ультра настройках в требовательных играх с очень высокой долей вероятности будет просаживаться ниже заветных для большинства геймеров 60.

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Кому же выгодно внедрение этой новой технологии, и за чей счет она внедряется? Выгодно оно производителям графических ускорителей и разработчикам игр. Первые могут делать свою продукцию дороже и получают дополнительные маркетинговые преимущества, вторые же теперь могут тратить намного меньше сил на проработку освещения в своих проектах - зачем, если есть RT-ядра? Со временем это может привести к тому, что "стандартная", "не-рейтрейсинговая" версия освещения в играх будет становиться все более унылой. А внедряется все это за счет игроков - ведь транзисторный бюджет не резиновый, и вместо RT-ядер могли бы быть универсальные процессоры, к тому же, "революционная новая технология" и дефицит графических ускорителей, частично вызванный объективными причинами, а частично искусственный, позволяют непомерно задирать цены всем участникам цепочки поставок от производителя до розничного ритейлера и получать сверхприбыли.

Небольшой пруф: совсем недавно NVIDIA отчиталась о финансовых результатах за квартал, и результаты эти ожидаемы - рекордная выручка и рекордная прибыль.
Выручка NVIDIA за три месяца равна 6,51 млрд долларов — для компании это абсолютный рекорд. В квартальном выражении показатель вырос 15%, а в годовом — на 68%. Операционная прибыль в годовом выражении увеличилась на 275%, достигнув 2,444 млрд долларов, а чистая прибыль — на 282%, до 2,374 млрд долларов.

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Маркетологи заявляют о невиданной мощи RT-ядер и способности современных видеокарт просчитывать миллиарды лучей в секунду. Но если это правда, то почему включение рейтрейсинга НАСТОЛЬКО снижает частоту кадров? Казалось бы - если внедряется такая новая технология, и для нее в видеокарты интегрируются СПЕЦИАЛЬНЫЕ новые ядра, которые берут на себя эту нагрузку, FPS должен снижаться минимально, на практике же часто происходит, что трассировка - это самая ресурсоемкая опция за исключением, возможно, разрешения, да и то, только в случае перехода на 4K.

Теперь переходим к главному - что же делать игрокам? К сожалению, в текущей рыночной ситуации что-то сделать вряд ли удастся: если геймеры объявят бойкот видеокартам с трассировкой лучей, их с радостью купят майнеры. К тому же, даже если вы хотите играть без рейтрейсинга, но в высоком разрешении и на максимальных настройках, вам придется покупать графический ускоритель как минимум миддл, а скорее - хай миддл сегмента, иначе FPS будет недостаточно комфортным, а все такие карточки - с RT-ядрами. На данный момент можно констатировать, что эту битву мы проиграли, а производители, продавцы видеокарт и перекупщики продолжат доить любителей компьютерных игр по полной. Не согласны, и у вас есть идеи, например, как сподвигнуть NVIDIA и AMD выпустить субфлагманские и флагманские карточки без RT-ядер и по более низким ценам? Пишите в комментарии.

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nvidia трассировка лучей raytracing хуанг
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Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
mixac
19:58
Как может быть медленным глаз, это что-то новенькое. Если он фотоны со скоростью света ловит и отправляет непрерывном потоком в мозг, для дальнейшей обработки.
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Inqizitor
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Абсолютно никому, но из коробки на картах с поддержкой работали нормально.
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skydan
19:54
Смысл в ней? 3080 обычной за глаза. 3090 неоправданно дорого. На 3080 спокойно можно досидеть до 4080.
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
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