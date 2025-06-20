В настоящий момент за одну единицу американской валюты дают около 78-80 единиц российской

Как заявил в рамках ПМЭФ-2025 глава «Сбера» Герман Греф, оптимальный курс доллара для российской экономики — около 100 рублей. По мнению топ-менеджера, текущий курс в 78-100 рублей за доллар «создает слишком много проблем» — в первую очередь для экспортных отраслей, а также для национального бюджета.

Укрепление рубля в 2025 году стало неожиданностью для многих экономистов. Почти все опрошенные СМИ эксперты в конце 2024 года утверждали, что за одну единицу американской валюты на протяжении 2025 года будут давать 95-105 единиц российской. Тем не менее «деревянный» резко пошел вверх, продемонстрировав лучшие значения по отношению к доллару и евро со времен весны 2023 года.

Как показывают опросы и комментарии в соцсетях, российские потребители в большинстве своем не согласны с мнением главы «Сбера» и предпочитают крепкий рубль, поскольку при усилении отечественной валюты, как правило, падают цены на ряд импортных товаров, включая компьютерные комплектующие, а также цифровую и бытовую технику. Ритейлеры снижают цены медленно и неохотно, но все-таки снижают.