В первую очередь речь о пиратстве

Компания Nintendo в связи со скорым выходом консоли Switch 2 актуализировала пользовательское соглашение — теперь в нем закреплено право деактивировать устройства удаленно в случае обнаружения на них пиратской активности или различных модификаций, предназначенных для обхода защитных функций. Также были добавлены пункты о сборе информации об ошибках и о мониторинге аудио- и видеосвязи между игроками.

Ранее Nintendo неоднократно занимала крайне жесткую позицию в отношении пиратства, в том числе, в судебном порядке закрывая сайты с эмуляторами и ROM-файлами. Каким именно способом компания планирует выявлять использование пиратских копий игр и приложений на своих консолях, пока неизвестно, но нет сомнений, что соответствующие меры уже разработаны и тестируются.

Официальная презентация консоли Nintendo Switch 2 состоится 5 июня. Ожидается, что новинка предложит колоссальный прирост производительности по сравнению с оригинальной версией, а также ознаменует переход сегмента к цифровому формату игр. Среди интересных особенностей девайса также можно выделить поддержку скоростных карт памяти microSD Express.