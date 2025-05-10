Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх перечислил пять распространенных ошибок, допускаемых пользователями при выборе игрового графического ускорителя.
- Переоценка флагманских модификаций видеокарт. Графические ускорители, как правило, предлагаются несколькими вендорами и в разных вариантах исполнения. При этом разница в стоимости может достигать десятков и даже сотен процентов — здесь можно вспомнить, например, специальную версию ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition, которая стоит в 3-4 раза дороже «обычных» модификаций той же видеокарты. Доплатить за высокопроизводительную систему охлаждения и отсутствие лишнего шума 10-20% от базовой цены иногда имеет смысл, но гнаться за флагманскими и лимитированными версиями видеокарт в большинстве случаев нецелесообразно — по крайней мере, для обычного пользователя. Значительной разницы в производительности между «обычной» RTX 5090 и флагманской ее модификацией не будет. В основном разница будет в рабочих температурах, уровне шума и дизайне.
- Чрезмерная лояльность к одному бренду или антипатия к другому. Если компания предлагала хорошие, или, напротив, плохие видеокарты 10-15 лет назад, это не значит, что дела так же обстоят и сейчас. Например, 15 лет назад у компьютерщиков была присказка: «Palit — воняет и горит!». А сейчас графические ускорители Palit отличаются качеством и часто являются оптимальным вариантом с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. В качестве примера можно привести модификации RTX 4090 Palit GameRock и GameRock OC, заслуженно пользовавшиеся огромной популярностью. Не стоит отворачиваться и от видеокарт AMD, особенно в бюджетном и среднем сегментах. И даже новинки Intel заслуживают внимания благодаря конкурентоспособным ценам и большому объему VRAM.
- Экономия на GPU ради CPU. Видеокарта — самый важный компонент игрового ПК, и именно от нее в наибольшей степени зависит производительность в играх. Как подчеркивает Сингх, в большинстве случаев приобретение процессора, который стоит дороже графического ускорителя, является серьезной ошибкой, из-за которой FPS в играх будет гораздо ниже, чем если бы дополнительные средства были вложены именно в GPU. Это не значит, что надо покупать CPU начального уровня, но бюджетный или средний процессор с видеокартой субфлагманского или флагманского уровня для игр лучше, чем флагманский процессор и средняя или бюджетная видеокарта.
- Наличие заблуждений об объеме видеопамяти. Да, если позволяет бюджет, графических ускорителей с 8 ГБ памяти лучше избегать. Но это не значит, что 24 или 32 ГБ сами по себе дадут дополнительную прибавку к производительности. Видеопамять — это лишь одна из характеристик, и не самая важная…если ее хватает. Оценивать GPU исключительно по объему VRAM — большое заблуждение. Игнорировать объем VRAM, впрочем, тоже. Как правило, 12 ГБ должно хватать для FullHD, и, чаще всего, QuadHD. А 16+ ГБ — и для 4K.
- Игнорирование обзоров и отзывов. Внимательно ознакомившись буквально с несколькими обзорами и несколькими отзывами, вы с высокой вероятностью убережете себя от покупки не заслуживающего внимания графического ускорителя. Например, 8-гигабайтной версии NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, которую обозреватели справедливо называют «устаревшей в момент релиза» из-за малого объема видеопамяти.
Чаще всего их совершают новички, но некоторые заблуждения или мешающие взглянуть на ситуацию объективно привычки порой присущи и опытным компьютерщикам-энтузиастам.