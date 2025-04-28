Но когда они будут анонсированы в настоящий момент неизвестно

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные форумов Chiphell и информацию инсайдеров, корпорация NVIDIA готовится к выпуску первых видеокарт RTX 5000 SUPER.

Первыми графическими ускорителями новой линейки, вероятно, станут GeForce RTX 5080 SUPER с 24 гигабайтами видеопамяти и RTX 5070 (Ti) SUPER 18 ГБ. По предварительным сведениям, производительность будущих видеокарт не будет сильно отличаться от оригинальных версий, и основным преимуществом новинок будет именно увеличенный за счет использования 3-гигабайтных чипов памяти GDDR7 объем памяти. Также есть надежда на большую доступность GPU в магазинах, а значит — на более-менее адекватные цены.

В Wccftech предполагают, что предварительный анонс видеокарт RTX 5000 SUPER может состояться в рамках мероприятия Computex 2025, которое состоится в конце мая. Впрочем, NVIDIA может и не спешить рассказывать о будущих новинках, поскольку выход графических ускорителей SUPER на рынок, как правило, происходит примерно через год после релиза основной линейки. О характеристиках упомянутых GPU и ценах на них также пока остается только гадать.